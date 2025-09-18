Phönix und Höngg weiter ohne Verlustpunkte - Küsnacht verliert

Der SV Höngg bewahrt mit einem 3:2 Sieg in Uster den Platz an der Spitze. Matchwinnerin ist Joy Lienert, welche doppelt trifft. Ebenfalls an der Spitze ohne Verlustpunkt - der FC Phönix. Die Winterthurerinnen setzen sich ebenfalls mit 3:2 beim FFC Südost durch. Zurückgebunden wird der FC Küsnacht: Er hat beim 2:4 gegen die Reservistinnen des FC Schlieren das Nachsehen. Für Schlieren trifft Tanja Bärtsch doppelt und avanciert somit zur Matchwinnerin. Erster Sieg für den FC Kloten. Im erst zweiten Auftritt dieser Saison besiegen die Flughafenstädterinnen die Reserven des FC Winterthur mit 3:1. Die junge Ukrainerin Valeriia Hresa trifft hier doppelt und verhilft dem Team ums Trainerduo Sabani/Deuber zum ersten Saisonsieg. Zu den Spielen:
In einem spannenden Duell setzte sich der FC Phönix Seen mit 3:2 gegen den FFC Südost Zürich durch. Joanna Asendorf eröffnete in der 27. Minute das Skore für die Gäste. Lea Niderberger erhöhte in der 55. Minute auf 2:0, bevor Florence Gfeller für Zürich in der 60. Minute verkürzte. Sandrine Chevalley stellte in der 67. Minute auf 3:1, doch Gfeller traf nur eine Minute später erneut und sorgte für ein spannendes Finish.
Erster Sieg für den FC Niederweningen. Gegen den Aufsteiger aus Lachen/Altendorf behielt das Gästeteam mit 3:4 die Oberhand. Romina Pafumi eröffnete das Spiel für Niederweningen in der 10. Minute. Nathalie Schneider erhöhte bereits in der 17. Minute auf 0:2. - Traumstart für die Gästinnen. Valentina Lazzarini verkürzte nur eine Minute später auf 1:2. Ronja Elmer glich in der 31. Minute aus, bevor Simea Schnider in der 50. Minute das 3:2 erzielte. Wie gewonnen so zerronnen könnte man denken, doch Pafumi antwortete postwendend und erzielte zwei weitere Tore, die den Sieg für Niederweningen sicherten. Ein tolles Spiel!
Im spannenden Duell zwischen dem FC Küsnacht und dem FC Schlieren setzten sich die Gäste mit 4:2 durch. Tanja Bärtsch brachte Schlieren früh in Führung. Nadine Kamer glich für Küsnacht in der 55. Minute aus, doch Valerie Spiess und Norah Gächter sorgten für die erneute Führung. Larissa Schläpfer erzielte per Kopf den Ausgleich, dann Bärtsch sicherte mit ihrem zweiten Treffer den Sieg für Schlieren. Ein herber Dämpfer für die Küsnachterinnen.
Erster Dreier für den FC Kloten. Im Duell gegen die U21 des FC Winterthur setzte sich die Heimmannschaft mit 3:1 durch. Valeriia Hresa traf bereits in der 7. Minute mit einem präzisen Schuss und brachte das Heimteam in Führung. Janika Johnson erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Regina Brugger verwandelte einen Elfmeter für Winterthur (25.), doch Hresa stellte mit ihrem zweiten Treffer in der 27. Minute den alten Abstand wieder her. Nach dem frühen Torreigen wurde es ruhig und der Schlusstand war bereits nach der 27. Minute besiegelt.
Weiterhin keine Punkte für den FC Volketswil. Auch der zweiten Mannschaft des FC Wädenswil mussten sich dich Frauen von Trainerduo Hofmann/Stappung geschlagen geben. In der 31. Minute erzielte Nina Alimenti das erste Tor für das Heimteam. In der zweiten Halbzeit war es Janine Frey, die in der 76. Minute auf 2:0 erhöhte. Der FC Volketswil war zu keiner Reaktion mehr fähig und bleibt auf 0 Punkten und zwei Saisontoren sitzen.
Dem Duell zwischen dem FC Uster und dem SV Höngg wurde mit Spannung entgegengefiebert. Und das Spiel hielt den Erwartungen stand. Thalita De Espidola brachte Uster in der 36. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch die Gästinnen antworteten stark: Joy Lienert schnürte in der 52. und 61. Minute ein Doppelpack und kehrte das Spiel. Es kam noch besser für die Gäste aus Höngg - Alina Wehrli, erhöhte in der 67. Minute sogar auf 3:1. Giulia Boffa verkürzte in der 76. Minute auf 2:3, doch der Ausgleich blieb Uster verwehrt.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Küsnacht – FC Schlieren II 2:4
FC Küsnacht: Pascale Brum, Lynn Brändli, Ann-Sophie Aimée Fus, Ursina Bachmann, Fabiola Guatelli, Gloria Menzi (32. Coco Brouwer), Beatriz Isabelle Da Silva (32. Salomé Flor) (77. Nicole Erne), Michelle Grütter (77. Malina Stähli), Estella Rong, Nadine Kamer, Larissa Schläpfer - Trainer: Ramon Kamer - Trainer: Samuel Daull
FC Schlieren II: Sandra Bruderer, Nathalie Brägger, Giada Casagrande, Enya Peyer, Nadine Hofmann, Janine Steiner (59. Sarina De Almeida Franco), Melisa Demirayak, Norah Gächter (77. Sarina Macciacchini), Tanja Bärtsch (85. Angela Amato), Jil Angst, Valerie Spiess - Trainer: Fisnik Kalimashi - Trainer: Giuliano Massaro
Tore: 0:1 Tanja Bärtsch (5.), 1:1 Nadine Kamer (55.), 1:2 Valerie Spiess (64.), 2:2 Larissa Schläpfer (67.), 2:3 Norah Gächter (75.), 2:4 Tanja Bärtsch (81.)
FC Wädenswil II – FC Volketswil 2:0
FC Wädenswil II: An Spijkers, Rahel Zgraggen, Gianna Gioia Cortesi, Alianet Vono (48. Isabella Fluri), Leana Hölzle, Judith Winet, Lou Köppel (88. Simona Fontana), Laura Bernhard (71. Sophie Suter), Nina Alimenti (48. Laura Jacoviello), Flavia Müller, Simona Fontana (36. Janine Frey) - Trainer: Minh Hien Tran - Trainer: Peter Zgraggen
FC Volketswil: Tanja Meier, Manuela Meier, Denise Genoud, Marianne Syz (45. Adriana Tell) (70. Marianne Syz), Kayleigh Keller, Kim Carnevale, Ronja Carnevale (35. Adelina Peter) (70. Ronja Carnevale), Rahel Keller, Pascale Hefti (25. Zoe Moore) (80. Pascale Hefti) (45. Zoe Moore) (80. Pascale Hefti), Vanessa Sommer (80. Maribel Canedo Rodriguez), Maribel Canedo Rodriguez (60. Milena Larocca) - Trainer: Lionel Hofmann - Trainer: Christian Stappung
Tore: 1:0 Nina Alimenti (31.), 2:0 Janine Frey (76.)
FFC Südost Zürich 1 – FC Phönix Seen 2:3
FFC Südost Zürich 1: Betül Sahbaz, Julie Bauert, Mélanie Audergon, Nadine Fässler, Milou Theunissen (65. Miel Rykart), Eleni Mimi Jahzara Härri (52. Genesis Maria Santana Vasquez) (87. Nadine Dominguez Lopez), Vanja Hauser, Elina Zambotti (33. Jessica Domingues Matic), Fabienne Gfeller (46. Matthia Hofer), Sheila Rodriguez Saavedra (24. Florence Gfeller), Sherlyn Gianini (43. Solène Suter) - Trainer: Nicolas Audergon - Trainer: Alis Murati
FC Phönix Seen: Nora Meili, Pascale Rüegge, Nina Bänninger (83. Eva Kurmann), Jeannine Breindl, Sina Vögeli, Lea Niderberger, Sereina Locher, Sandrine Chevalley (71. Debora Baglivo), Sarina Reutemann, Joanna Asendorf (38. Christa Küpfer), Flurina Bosshard (67. Livia Jung) - Trainer: John Antonio Aiello
Tore: 0:1 Joanna Asendorf (27.), 0:2 Lea Niderberger (55.), 1:2 Florence Gfeller (60.), 1:3 Sandrine Chevalley (67.), 2:3 Florence Gfeller (68.)
FC Kloten – FC Winterthur Frauen U21 II 3:1
FC Kloten: Jeancel Joyce Ngobbe Galo, Kateryna Snizhko (90. Luana Sophia Spitzer), Kristina Franjkovic, Nuriye Özalp (66. Selina Kunz), Isabella Branovic (39. Sema Sertkan), Sara Grande, Sanja Nikolic, Aliza Rettich, Valeriia Hresa, Janika Johnson (78. Sybille Keller), Daria Patrikieieva (52. Anastasiia Misishyn) - Trainer: Bernhard Deuber - Trainer: Rinor Sabani
FC Winterthur Frauen U21 II: Angelina Nora Egger, Leana Büchler, Elena Birrer (73. Fiona Alessia Rellstab), Katharina Brugger, Nicole Hernandez Fernandez, Regina Brugger (73. Elin Rüegg), Chayenne Graf (78. Arjeta Knepper), Vanessa Bozhdaraj, Muriel Bindschädler (45. Kaya Lindegger), Alina Amstad, Kim La Bella (58. Vanja Iuliano) - Trainer: Silvan Bachmann - Trainer: Remo Todesco
Tore: 1:0 Valeriia Hresa (7.), 2:0 Janika Johnson (21.), 2:1 Regina Brugger (25. Foulelfmeter), 3:1 Valeriia Hresa (27.)
FC Lachen/Altendorf – FC Niederweningen 3:4
FC Lachen/Altendorf: Asia Puntillo, Tanja Bucher, Adriana Spieser (80. Ronja Elmer), Mara Christen, Valentina Lazzarini, Louisa Steinegger (46. Stefanie Steinauer), Simea Schnider (67. Mariella Sinn), Joelle Zimmermann, Chantal Schwyter, Ronja Elmer (60. Sinja Christen), Tsomo Stähli - Trainer: Robin Franzen - Trainer: Franz Steinauer - Trainer: Sandro Mächler
FC Niederweningen: Jennifer Imhof, Julia Plüer (46. Sina Gilgen), Sarina Lehner (36. Sanja Stevanovic), Melissa Albrecht, Nina Traub, Romina Pafumi (62. Kimberly Krähenbühl) (90. Annina Widmer), Julia Schneider, Lisa Pisciottano, Nathalie Schneider, Caroline Cartafalsa, Anja Surber - Trainer: Christoph Gautschi
Tore: 0:1 Romina Pafumi (10.), 0:2 Nathalie Schneider (17.), 1:2 Valentina Lazzarini (18.), 2:2 Ronja Elmer (31.), 3:2 Simea Schnider (50.), 3:3 Romina Pafumi (51.), 3:4 Romina Pafumi (62.)
FC Uster – SV Höngg 2:3
FC Uster: Ena Steiner, Pia Osterwalder, Julia Frauenknecht (79. Lea Knecht), Ronja Sommerhalder (85. Sophie Hafner), Sophie Giuliani (88. Jana Kloiber), Dominique Suter, Katja Schmid, Giulia Boffa, Kyra Lätsch (62. Layla Steffen), Valentina Aluia, Thalita De Espidola - Trainer: Davide Pozzani - Trainer: Daniele Salvatore
SV Höngg: Elina Merlo, Gianna Maria Rutz, Nadia Gubler, Sarah Schönbächler (45. Iman Mujcinovic) (90. Jil Lang) (80. Lisa Lang), Lisa Lang (57. Sarah Schönbächler) (80. Lisa Lang), Tanja Stella (18. Jil Lang) (79. Sina Heinzel), Elin Ribi, Sina Heinzel (45. Clara Knapp), Emel Sterchi, Adélie Foret (45. Alina Wehrli), Joy Lienert - Trainer: Kilian Fanger - Trainer: Barbara Gubler Brechbühl
Tore: 1:0 Thalita De Espidola (36.), 1:1 Joy Lienert (52.), 1:2 Joy Lienert (61.), 1:3 Alina Wehrli (67.), 2:3 Giulia Boffa (76.)