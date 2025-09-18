Phönix und Höngg weiter ohne Verlustpunkte - Küsnacht verliert

Der SV Höngg bewahrt mit einem 3:2 Sieg in Uster den Platz an der Spitze. Matchwinnerin ist Joy Lienert, welche doppelt trifft. Ebenfalls an der Spitze ohne Verlustpunkt - der FC Phönix. Die Winterthurerinnen setzen sich ebenfalls mit 3:2 beim FFC Südost durch. Zurückgebunden wird der FC Küsnacht: Er hat beim 2:4 gegen die Reservistinnen des FC Schlieren das Nachsehen. Für Schlieren trifft Tanja Bärtsch doppelt und avanciert somit zur Matchwinnerin. Erster Sieg für den FC Kloten. Im erst zweiten Auftritt dieser Saison besiegen die Flughafenstädterinnen die Reserven des FC Winterthur mit 3:1. Die junge Ukrainerin Valeriia Hresa trifft hier doppelt und verhilft dem Team ums Trainerduo Sabani/Deuber zum ersten Saisonsieg. Zu den Spielen:

In einem spannenden Duell setzte sich der FC Phönix Seen mit 3:2 gegen den FFC Südost Zürich durch. Joanna Asendorf eröffnete in der 27. Minute das Skore für die Gäste. Lea Niderberger erhöhte in der 55. Minute auf 2:0, bevor Florence Gfeller für Zürich in der 60. Minute verkürzte. Sandrine Chevalley stellte in der 67. Minute auf 3:1, doch Gfeller traf nur eine Minute später erneut und sorgte für ein spannendes Finish. Erster Sieg für den FC Niederweningen. Gegen den Aufsteiger aus Lachen/Altendorf behielt das Gästeteam mit 3:4 die Oberhand. Romina Pafumi eröffnete das Spiel für Niederweningen in der 10. Minute. Nathalie Schneider erhöhte bereits in der 17. Minute auf 0:2. - Traumstart für die Gästinnen. Valentina Lazzarini verkürzte nur eine Minute später auf 1:2. Ronja Elmer glich in der 31. Minute aus, bevor Simea Schnider in der 50. Minute das 3:2 erzielte. Wie gewonnen so zerronnen könnte man denken, doch Pafumi antwortete postwendend und erzielte zwei weitere Tore, die den Sieg für Niederweningen sicherten. Ein tolles Spiel!

Im spannenden Duell zwischen dem FC Küsnacht und dem FC Schlieren setzten sich die Gäste mit 4:2 durch. Tanja Bärtsch brachte Schlieren früh in Führung. Nadine Kamer glich für Küsnacht in der 55. Minute aus, doch Valerie Spiess und Norah Gächter sorgten für die erneute Führung. Larissa Schläpfer erzielte per Kopf den Ausgleich, dann Bärtsch sicherte mit ihrem zweiten Treffer den Sieg für Schlieren. Ein herber Dämpfer für die Küsnachterinnen. Erster Dreier für den FC Kloten. Im Duell gegen die U21 des FC Winterthur setzte sich die Heimmannschaft mit 3:1 durch. Valeriia Hresa traf bereits in der 7. Minute mit einem präzisen Schuss und brachte das Heimteam in Führung. Janika Johnson erhöhte in der 21. Minute auf 2:0. Regina Brugger verwandelte einen Elfmeter für Winterthur (25.), doch Hresa stellte mit ihrem zweiten Treffer in der 27. Minute den alten Abstand wieder her. Nach dem frühen Torreigen wurde es ruhig und der Schlusstand war bereits nach der 27. Minute besiegelt.