Ein Fußballnachmittag, den man in Flensburg wohl so schnell nicht vergessen wird: Der 1. FC Phönix Lübeck hat Weiche Flensburg 08 vor 1.034 Zuschauern mit 5:2 geschlagen – und dabei vor allem in der ersten Halbzeit eine regelrechte Machtdemonstration abgeliefert. Früh stellte die Mannschaft von Trainer Adigo die Weichen auf Sieg, profitierte dabei von haarsträubenden Fehlern in der Defensive der Gastgeber – und ließ trotz zwischenzeitlicher Flensburger Aufholversuche keine Zweifel aufkommen.

Phönix überrollt Weiche in der ersten Halbzeit – spät aufkeimende Hoffnung bleibt folgenlos

1. Halbzeit: Phönix im Rausch – Weiche kollabiert früh

Die Partie begann mit einem Paukenschlag – genauer gesagt mit dreien. Schon nach 13 Minuten stand es 0:3 aus Sicht der Heimelf – Phönix spielte sich phasenweise wie im Rausch durch die Flensburger Reihen. Den Anfang machte Julian Lubertus Gino Markvoort Beke (12.), der nach einem langen Traumpass von Jannes Vollert völlig frei vor Keeper Bock einschieben konnte. Nur eine Minute später war es Jenno Campagne, der nach einem sehenswerten Spielzug über Maiolo eiskalt auf 0:2 stellte.

Der nächste Nackenschlag ließ kaum auf sich warten: Nach einem Foul von Cornils an Camara entschied Schiedsrichter Oldhafer folgerichtig auf Elfmeter – Stylianos Kokovas verwandelte souverän (15.) und ließ den Flensburger Anhang verstummen. In dieser Phase wirkte die Defensive der Fröhling-Elf vollkommen überfordert, in der Zentrale fehlte jeder Zugriff – vor allem über die rechte Seite der Lübecker brannte es regelmäßig lichterloh.

Erst nach dem 0:3 fand Weiche etwas besser ins Spiel – und kam in der 29. Minute aus dem Nichts zum Anschluss: René Guder flankte punktgenau auf Moritz Göttel, der per Kopf das 1:3 erzielte. Der Treffer belebte das Spiel der Hausherren merklich – kurz darauf vergab Göttel die Riesenchance zum 2:3 (31.), scheiterte jedoch an Kips im Phönix-Tor. Ein möglicher Wendepunkt?

Doch statt der Flensburger Aufholjagd schlug erneut Phönix eiskalt zu: In der 35. Minute profitierten die Gäste von einem erneuten Abstimmungsfehler in der Weiche-Abwehr – diesmal waren sich Ntika und Keeper Bock uneinig. Jonathan Stöver sagte danke und stellte mit seinem ersten Saisontreffer den alten Abstand wieder her – 1:4.

2. Halbzeit: Weiche aktiver, aber nicht konsequent genug

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Weiche deutlich verbessert. Schon in der 46. Minute verkürzte Obinna Iloka mit einem kuriosen Slapstick-Tor auf 2:4 – Kips' Befreiungsschlag prallte gegen Iloka und landete im Netz. Der Treffer gab der Heimelf sichtlich Rückenwind. Fortan spielte nur noch Weiche.

Die Mannschaft aus Flensburg schnürte die Lübecker nun regelrecht in der eigenen Hälfte ein – eine Szene mit Powerplay-Charakter wie im Eishockey beschrieb die Drangphase treffend (74.). Chancen gab es zuhauf: Iloka (57., 68.), Göttel (72.) und Cornils (78.) scheiterten jedoch allesamt – mal knapp, mal deutlich. Das Spiel war längst auf den Kopf gestellt, doch der Ball wollte nicht mehr ins Tor.

Phönix hingegen beschränkte sich in der zweiten Halbzeit weitgehend auf Defensivarbeit, setzte aber in der 89. Minute den Schlusspunkt: Anton Ihde eroberte stark den Ball gegen Guder, legte quer auf den eingewechselten Michel Dammeier, der zum 2:5-Endstand einschob. Es war sein erstes Saisontor – und die endgültige Entscheidung.

Fazit: Frühe Fehler entscheiden das Spiel – Weiche scheitert an Effektivität

Weiche Flensburg zeigte zwei Gesichter: eine indisponierte erste Halbzeit, in der man sich von einem hochkonzentrierten Gegner überrollen ließ – und eine zweite Halbzeit, in der man das Spiel dominierte, aber die vielen Chancen nicht konsequent nutzte. Phönix Lübeck hingegen agierte abgeklärt, effizient und nutzte nahezu jede Gelegenheit in Hälfte eins. Der verdiente Lohn: Drei Auswärtspunkte und ein deutlicher 5:2-Sieg.

Tore:

0:1 Markvoort (12.)

0:2 Campagne (13.)

0:3 Kokovas (15., FE)

1:3 Göttel (29.)

1:4 Stöver (35.)

2:4 Iloka (46.)

2:5 Dammeier (89.)

Ausblick: