Phönix Seen steigt ab - Herrliberg ist Vizemeister

Der FC Bassersdorf schafft den Ligaerhalt am letzten Spieltag dank eines 2:0-Sieges gegen Gossau. – Foto: Guido Altorfer

Mit Stäfa stand der Aufsteiger bereits vor dem letzten Spieltag fest. Der Abstiegs-Showdown zwischen Phönix Seen und Bassersdorf versprach hingegen Spannung. Zudem stand noch eine Frage im Raum: Wer wird Vizemeister?

Der Jubel war entsprechend gross, denn Bassersdorf sicherte sich damit den Ligaerhalt. Für die kommende Saison wird sich der FCB allerdings steigern müssen, wenn er erneut die Klasse halten will.

Nach dem torlosen Pausenstand drehte der Gastgeber auf. Georgije Lavrnja brachte Bassersdorf in der 50. Minute mit einem verwandelten Foulpenalty in Führung. Joël Balmer nahm das zweite Geschenk dankend an und verwandelte in der 84. Minute einen Handelfmeter zum 2:0.

Entsprechend wenig überraschend trat der FCB von Beginn an engagierter auf. In einer ereignisarmen ersten Halbzeit gehörte die beste Chance allerdings den Gästen: In der 39. Minute rettete der Pfosten für Bassersdorf.

Bassersdorf ging mit akuten Abstiegssorgen in das letzte Saisonspiel, während Gossau bereits im Niemandsland der Tabelle angekommen war.

Die Stimmung der beiden Teams und Fanlager auf dem Frohberg hätte nach dem Schlusspfiff gegensätzlicher kaum sein können. Während Stäfa gemeinsam mit seinen Fans den überraschenden und zugleich souveränen Aufstieg in die 2. Liga interregional feierte, versank Phönix Seen im Tal der Tränen. Nach mehr als einem Jahrzehnt in der 2. Liga müssen die Winterthurer den Gang in die 3. Liga antreten. Eine katastrophale Rückrunde mit lediglich zehn gewonnenen Punkten wurde dem Traditionsverein letztlich zum Verhängnis.

Nach dem Seitenwechsel verkam die Partie zunehmend zum Schaulaufen des Aufsteigers. Bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Armando Luis Teixeira das vorentscheidende 3:1. Danach gehörte die Bühne Marco Ruckstuhl: Mit einem lupenreinen Hattrick innert nur 13 Minuten (61., 71. und 74. Minute) erhöhte der Topstürmer auf 6:1. Für den Stäfner waren es die Saisontore 18 bis 20 – kein anderer Spieler der Liga traf häufiger .

Stäfa startete entschlossener in die Partie. Bereits in der 12. Minute brachte Basil Erne, einst für den FC Zürich im Einsatz, die Hausherren in Führung. In der 32. Minute keimte bei den Gästen aus Winterthur nochmals Hoffnung auf: Levi Wermelinger, Spieler der zweiten Mannschaft, erzielte mit seinem ersten Tor in der 2. Liga den 1:1-Ausgleich. Die Freude währte jedoch nicht lange. In der zweiten Minute der Nachspielzeit brachte Captain Elia Schmitt den FCS erneut in Front und sorgte für den 2:1-Pausenstand.

Der FC Stäfa stand bereits seit Wochen als Aufsteiger fest. Dennoch stand im letzten Heimspiel der Saison, das vor grosser Kulisse auf dem Frohberg zur Aufstiegsfeier werden sollte, noch viel auf dem Spiel. Gegner Phönix Seen befand sich zwar mit dem Rücken zur Wand, besass bei einem Sieg und entsprechender Schützenhilfe aber noch eine minimale Chance auf den Ligaerhalt.

Der FC Wiesendangen um Gian Meili (Mitte) und Dalibor Josavac (rechts) verabschiedet sich mit einem Sieg aus der Saison. Für Gian Welti (links) und Vincenzo Togni, die beiden erfolgreichsten Skorer des FC Küsnacht in dieser Spielzeit, geht es nach dem Abstieg kommende Saison wieder in der 3. Liga weiter. – Foto: Marcel Von Allmen

Bereits vor der Partie war klar, dass es sich um ein Kehrausspiel handeln würde: Wiesendangen hatte den Ligaerhalt bereits gesichert, Küsnacht war nach einer katastrophalen Vorrunde trotz starker Rückrunde bereits abgestiegen.

Die erste Halbzeit blieb eine eher maue Angelegenheit. Schöne Kombinationen im Mittelfeld und einige Halbchancen auf beiden Seiten liessen die rund 400 Zuschauerinnen und Zuschauer noch nicht in Ekstase geraten. In der brütenden Hitze ging es folgerichtig mit einem torlosen Unentschieden in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel legte Wiesendangen fulminant los. Küsnacht hatte nach einem verletzungsbedingten Wechsel Mühe, das Tempo mitzugehen. In der 57. Minute erzielte Joshua Toma das 1:0. Völlig freistehend traf er zentral von der Strafraumgrenze. Nur zehn Minuten später erhöhte Dalibor Josavac auf 2:0. Nach einem Steilpass erwischte er Ramon Kamer in der rechten kurzen Torecke.

Die stark ersatzgeschwächten Küsnachter, die lediglich drei Auswechselspieler zur Verfügung hatten, bäumten sich jedoch noch einmal auf. In der 77. Minute traf Flügelstürmer Luis Welti mit einem Schlenzer den Pfosten, fünf Minuten später wurde ein Treffer von Aussenverteidiger Vincenzo Togni wegen Abseits aberkannt.

Zur Ehrenmeldung kamen die Gäste dennoch. Nach einer Kopfballverlängerung von Togni fasste sich Welti ein Herz und traf traumhaft mit einem Volley aus 20 Metern zum 2:1-Endstand. Küsnacht gelang der Ausgleich nicht mehr, während Wiesendangens Vorstösse von der Restverteidigung in höchster Not entschärft wurden.

So bot Wiesendangen seinen zahlreichen Fans einen versöhnlichen Saisonabschluss. Auch Küsnacht verabschiedet sich letztlich anständig aus der Liga, dürfte sich aber darüber ärgern, dass angesichts der Rückrunde mehr möglich gewesen wäre.

Veltheim - Wald

Für Veltheim endet eine weitere enttäuschende Saison. Nachdem der SCV monatelang die Tabelle angeführt hatte, verspielte er zunächst den Aufstieg und nun auch noch die Vizemeisterschaft. Nach dem feststehenden Aufstieg von Stäfa schienen die Winterthurer die letzten Spiele regelrecht herzuschenken. So resultierte auch gegen den FC Wald, der als Aufsteiger den Ligaerhalt geschafft hatte, eine Niederlage.

Den einzigen Treffer der Partie erzielte Sandro Meier mit einem traumhaften Schlenzer ins Lattenkreuz. Der 31-jährige Edeltechniker bescherte dem Trainergespann Juric damit einen gelungenen Saisonabschluss.

Sowohl Wald als auch Veltheim verbleiben in der Liga. Es wird spannend zu beobachten sein, wie sich die beiden Mannschaften für die kommende Saison aufstellen werden.

Herrliberg - Glattbrugg

Für Spitzenmannschaft Herrliberg ging es am letzten Spieltag auf dem heimischen Langacker um die Vizemeisterschaft. Glattbrugg wollte seinerseits eine starke Saison erfolgreich abschliessen.

Die spielentscheidende Szene ereignete sich nach einer halben Stunde. Nachdem sich Herrliberg sehenswert bis vor das gegnerische Tor kombiniert hatte, zog Emirhan Kaya die Notbremse. Die Folge: Rot für Glattbrugg und Freistoss für Herrliberg. Andrin Lustgarten verwandelte diesen direkt und sehenswert zum 1:0.

Für Glattbrugg kam es noch schlimmer. In der 41. Minute sah Danijel Subotic, Routinier und ehemaligee Profi, einst bei Dinamo Bukarest und Sheriff Tiraspol aktiv, die zweite Gelbe Karte. Nach dieser unnötigen Aktion des Kapitäns mussten die Gäste fortan mit neun Feldspielern auskommen.

Kurz vor der Pause folgte der nächste Rückschlag: Carlo Gamboni, Herrlibergs Jungstürmer, erzielte mit seinem 20. Saisontor das 2:0. Mit seinen zusätzlichen acht Vorlagen krönte Gamboni sich zum Liga-Torschützenkönig. Die Vorentscheidung in diesem Spiel war zugleich gefallen.

Nach dem Seitenwechsel liessen es beide Teams ruhiger angehen. Weitere Treffer fielen nicht mehr, und Herrliberg brachte den 2:0-Erfolg souverän über die Zeit. Die Seebuben feiern damit eine erfolgreiche Saison und die Vizemeisterschaft. Glattbrugg hingegen verabschiedet sich trotz einer insgesamt starken Spielzeit mit einem unrühmlichen Schlussakkord.

Beringen - Embrach

Der FC Beringen war in dieser Saison teilweise überfordert in der 2. Liga, feierte zugleich jedoch auch einige Achtungserfolge. Dabei profitierten die Klettgauer oft von der Präsenz der Ex-Profis Gianluca Frontino und Luca Tranquilli. Embrach zeigte einen starken Rückrundenbeginn, blickt insgesamt aber auf eine durchwachsene Saison zurück. Während sich der FCB stilvoll aus der Liga verabschieden wollte, kämpfte der FCE um einen möglichst guten Tabellenrang.

Beringen ging durch Bohdan Riabets in Führung. Nachdem Embrach ausgleichen konnte, war es der trickreiche Wirbelwind Luca Tranquilli, der seine Farben erneut in Front schoss. Beim 2:1 blieb es bis zum Schlusspfiff.

Beringen verabschiedet sich damit mit einem Sieg achtbar aus der Liga, muss den Gang in die 3. Liga jedoch als Tabellenletzter. Embrach beendet die Saison auf dem Rang direkt oberhalb des Strichs – ein enttäuschendes Saisonende nach der frühzeitig mathematisch gesicherten Rettung.

Brüttisellen-Dietlikon - Greifensee

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Greifensee ist und bleibt der 2.-Liga-Dino schlechthin. Auch in dieser Saison war der FCG lange abstiegsgefährdet, doch erneut schaffte die Mannschaft des scheidenden Trainerurgesteins Felix Bollmann den Ligaerhalt. Auch Brüttisellen-Dietlikon hatte sich bereits vor dem letzten Spieltag gerettet, blickt jedoch auf eine eher durchzogene Saison zurück.

Greifensee erwischte einen Traumstart. Bereits in der 2. Minute brachte Sascha Peter die Gäste in Führung. In der Folge hatte der FCG die Partie weitgehend im Griff, verpasste es jedoch, nachzulegen. Stattdessen gelang den Hausherren nach einer halben Stunde mit einem sehenswerten Weitschuss der Ausgleich.

Auch nach der Pause enttäuschte Brüttisellen-Dietlikon über weite Strecken. Greifensee blieb die aktivere Mannschaft und suchte konsequent den Führungstreffer. Etwas mehr als zehn Minuten vor Schluss belohnte sich die Gäste, nachdem ein FCG-Akteur im Strafraum zu Fall gebracht wurde – der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt. Jan Laslo, der mit einer überragenden Rückrunde und mittlerweile zwölf Treffern massgeblichen Anteil am Ligaerhalt hat, übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän. Der Treffer des erst 18-Jährigen war zugleich der Schlusspunkt.

Dank des 2:1-Erfolgs zieht Greifensee in der Tabelle noch an Brüttisellen-Dietlikon vorbei und beendet die Saison auf Rang 7. Mit Platz 9 dürften die ambitionierten Gastgeber deutlich weniger zufrieden sein.