Phönix schlägt den Spitzenreiter – 3:0 im Topspiel von Amer Kantarevic · Heute, 17:33 Uhr · 0 Leser

Der FC Phönix München setzt im Aufstiegsrennen ein starkes Ausrufezeichen und besiegt den Tabellenführer TSV Trudering verdient mit 3:0. Die Hausherren starteten konzentriert und gingen früh in Führung: In der 12. Minute verwandelte Dragoljub Dekanovic einen Handelfmeter sicher zum 1:0. Phönix blieb die aktivere Mannschaft, stand kompakt und ließ Trudering kaum zur Entfaltung kommen. Mit der knappen, aber verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Phönix den Druck und legte nach: In der 57. Minute traf erneut Dragoljub Dekanovic nach Vorlage von Paul Euteneier zum 2:0. Nur eine Minute später fiel die Vorentscheidung: In der 58. Minute erzielte Martin Molnar nach Vorlage von Domagoj Ticaric das 3:0 – ein abgefälschter Schuss, der den Weg ins Tor fand.