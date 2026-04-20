Phönix schlägt den Spitzenreiter – 3:0 im Topspiel

Der FC Phönix München setzt im Aufstiegsrennen ein starkes Ausrufezeichen und besiegt den Tabellenführer TSV Trudering verdient mit 3:0.
Die Hausherren starteten konzentriert und gingen früh in Führung: In der 12. Minute verwandelte Dragoljub Dekanovic einen Handelfmeter sicher zum 1:0. Phönix blieb die aktivere Mannschaft, stand kompakt und ließ Trudering kaum zur Entfaltung kommen. Mit der knappen, aber verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Phönix den Druck und legte nach: In der 57. Minute traf erneut Dragoljub Dekanovic nach Vorlage von Paul Euteneier zum 2:0.
Nur eine Minute später fiel die Vorentscheidung: In der 58. Minute erzielte Martin Molnar nach Vorlage von Domagoj Ticaric das 3:0 – ein abgefälschter Schuss, der den Weg ins Tor fand.
Auch danach blieb Phönix griffig in den Zweikämpfen, sicherte sich die zweiten Bälle und ließ defensiv nichts mehr anbrennen.
Am Ende ein nie gefährdeter und hochverdienter Sieg für den FC Phönix, der im Topspiel die bissigere und konsequentere Mannschaft war.
Dieser Sieg war ein wichtiger Schritt im Aufstiegsrennen – aber noch lange nicht das Ziel.
Am kommenden Sonntag geht es um 17:00 Uhr auswärts beim TSV Steinhöring weiter – volle Konzentration und Fokus bleiben gefragt.