Phönix München setzt starkes Zeichen im Topspiel

– Foto: S. Hafen

Besonders im Hinblick auf die Auf- und Abstiegsregelung bleibt es brisant: Der Erstplatzierte steigt direkt auf, der Zweite bekommt eine Chance in der Relegation. Am Tabellenende drohen den letzten beiden Teams der direkte Abstieg, während zwei weitere Mannschaften in die Abstiegsrelegation müssen. Jeder Punkt zählt, und der 21. Spieltag hat gezeigt, dass im Schlussspurt noch alles möglich ist.

Im Tabellenkeller konnte SK Srbija München ein wichtiges Lebenszeichen setzen und überraschte den TSV Oberpframmern mit einem starken Heimsieg. Für FC Rot-Weiss Oberföhring lief es hingegen erneut nicht rund – mit der Niederlage gegen SpVgg 1906 Haidhausen wird die Lage im Kampf um den Klassenerhalt immer prekärer.

Im Kampf um die Spitze zeigte TSV Grasbrunn-Neukeferloh zuhause eine entschlossene Leistung und ließ FC Anzing Parsdorf keine Chance. FC Phönix München bestätigte seine Ambitionen im Titelrennen mit einem souveränen Auftritt gegen Tabellenführer TSV Trudering, der an diesem Wochenende stolperte.

Der 21. Spieltag der Kreisliga München brachte einiges an Dramatik und Bewegung in die Tabelle. TSV Ottobrunn lieferte gegen TSV Steinhöring ein temporeiches Spiel, das bis zur letzten Minute Spannung versprach. Auch SC Baldham-Vaterstetten konnte auswärts glänzen und setzte sich bei SV Helios-Daglfing durch. Währenddessen sahen die Zuschauer in Zamdorf ein Offensivspektakel, bei dem sich der SV 1974 und der TSV Waldtrudering ein mitreißendes Duell lieferten.

Dramatisches Duell in Ottobrunn sorgt für Bewegung in der Tabelle

Der TSV Ottobrunn hat am 21. Spieltag der Kreisliga München ein packendes Heimspiel gegen den TSV Steinhöring für sich entschieden und sich damit auf den vierten Tabellenplatz vorgeschoben. Steinhöring rutscht trotz großer Moral auf Rang zehn ab. Ottobrunn erwischte einen Blitzstart: Bereits in der 6. Minute traf Philipp Möbius zum 1:0, nur drei Minuten später erhöhte Anton Hofer auf 2:0. Steinhöring kämpfte sich jedoch zurück und verkürzte in der 38. Minute durch Ivan Bacak auf 2:1.

In der zweiten Halbzeit stellte Noah Jeremies in der 53. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, ehe Nick Gibson mit dem 3:2 (68.) für neue Spannung sorgte. In der 85. Minute sorgte erneut Anton Hofer mit seinem zweiten Treffer für das 4:2, doch Nick Gibson brachte Steinhöring in der 88. Minute noch einmal auf 4:3 heran. Am Ende jubelte der TSV Ottobrunn über drei wichtige Punkte und kletterte auf Platz 4, während der TSV Steinhöring nun auf Tabellenplatz 10 verweilt.

Phönix fliegt im Topspiel an Trudering vorbei Im Spitzenspiel der Kreisliga München hat der FC Phönix München den bisherigen Tabellenführer TSV Trudering klar besiegt und sich damit auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet, nur zwei Punkte hinter dem Rivalen. Die Gäste aus Trudering mussten nach einer frühen Druckphase des Gastgebers schnell einem Rückstand hinterherlaufen. Bereits in der 12. Minute verwandelte Dragoljub Dekanovic einen Handelfmeter zur Führung. Nach der Pause erhöhte erneut Dragoljub Dekanovic in der 57. Minute auf 2:0, ehe nur eine Minute später Martin Molnar nachlegte und die Vorentscheidung besorgte. Eine Rote Karte gegen Benedikt Jakob (76., Tätlichkeit) erschwerte Truderings Bemühungen zusätzlich. Vor 150 Zuschauern präsentierte sich Phönix abgeklärt und nutzte die Chancen effizient. Trudering verpasste es, die Tabellenführung auszubauen. Durch den Sieg rückt der FC Phönix München auf Platz 2 mit nun 46 Punkten vor, während der TSV Trudering trotz der Niederlage mit 48 Punkten an der Spitze bleibt, aber seinen Vorsprung auf zwei Zähler schrumpfen sieht.

Späte Entscheidung sichert Auswärtssieg für Baldham-Vaterstetten Der SC Baldham-Vaterstetten hat am 21. Spieltag der Kreisliga München einen wichtigen Auswärtssieg beim SV Helios-Daglfing gefeiert. Vor 70 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der die Gäste erst kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer erzielten. Daglfing ging in der 42. Minute durch Lars Hiller in Führung, nachdem ein schneller Angriff über die rechte Seite erfolgreich abgeschlossen wurde. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Baldham den Druck und glich in der 53. Minute durch Simon Lämmermeier aus. Die Begegnung blieb bis in die Schlussphase hinein offen, ehe Maxime Schneiker in der 88. Minute den Siegtreffer für die Gäste markierte. Durch den Erfolg klettert der SC Baldham-Vaterstetten auf Tabellenplatz 3 und bleibt im Aufstiegsrennen. Der SV Helios-Daglfing rutscht auf Rang 5 ab und verliert damit etwas den Anschluss an die Spitzengruppe.

Frühe Doppelschläge ebnen den Weg SK Srbija München hat sich am 21. Spieltag der Kreisliga München mit einem wichtigen Heimsieg im Tabellenkeller zurückgemeldet. Gegen den TSV Oberpframmern sorgten zwei schnelle Treffer in der Anfangsphase für die Vorentscheidung. Bereits in der 5. Minute traf Milos Hadzic nach einem präzisen Querpass zur Führung, nur drei Minuten später erhöhte Dorde Jovic für die Hausherren. Oberpframmern fand lange kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeber, die erst in der Schlussphase ins Wanken geriet. In der 81. Minute sorgte erneut Milos Hadzic mit seinem zweiten Treffer für die vermeintliche Entscheidung, doch nur zwei Minuten später gelang Stefan Lechner der Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit sah SK-Spieler Mario Malinovic noch Gelb-Rot, am Ergebnis änderte sich jedoch nichts mehr. Mit diesem Erfolg klettert SK Srbija München auf Tabellenplatz 13, während der TSV Oberpframmern nun Achter ist und den Anschluss an das obere Mittelfeld vorerst verpasst.

Zamdorf erkämpft Spektakel nach frühem Rückstand Im Kellerduell der Kreisliga München trennten sich der SV Zamdorf 1974 und der TSV Waldtrudering nach einer turbulenten Partie 3:3. Vor 60 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein spannendes Auf und Ab, das vor allem in der zweiten Halbzeit Fahrt aufnahm. Die Gäste aus Waldtrudering nutzten ihre Chancen eiskalt: Philipp Buttermann brachte sein Team in der 26. Minute in Führung, ehe Leonard Mayer zehn Minuten später auf 2:0 erhöhte. Zamdorf antwortete nach der Pause durch Leonard Evertz, der in der 52. Minute per Foulelfmeter verkürzte. Nur eine Minute später stellte Sascha Wittmann den alten Abstand wieder her. Doch Evertz avancierte zum Mann des Spiels und erzielte in der 57. und 78. Minute zwei weitere Treffer, womit er das 3:3-Endergebnis sicherte. In der Schlussphase wurde es noch hitzig: Markus Hierl (79.) und Jan Roudil (92.) sahen jeweils Gelb-Rot. Durch das Remis klettert der TSV Waldtrudering auf Rang 7 und bleibt punktgleich mit dem TSV Oberpframmern. Der SV Zamdorf 1974 verbessert sich auf Platz 11, bleibt aber in der unteren Tabellenhälfte.

Grasbrunn setzt Ausrufezeichen im Abstiegskampf Der TSV Grasbrunn-Neukeferloh hat am 21. Spieltag der Kreisliga München ein klares Ausrufezeichen gesetzt und sich mit einem 4:1-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten FC Anzing Parsdorf in der Tabelle nach oben geschoben. Vor 100 Zuschauern begann die Partie zunächst ausgeglichen, ehe Janis Holländer in der 33. Minute die Führung für die Hausherren erzielte. Kurz vor der Pause gelang Alexander Huber der Ausgleich für die Gäste (45.). Nach dem Seitenwechsel übernahm Grasbrunn jedoch die Kontrolle. Erneut war es Janis Holländer, der in der 52. Minute mit seinem zweiten Treffer die Weichen auf Sieg stellte. Simon Kappelmayr erhöhte in der 63. Minute auf 3:1. Ein Eigentor von Tim Lehrmann besiegelte schließlich in der 67. Minute den Endstand. Mit diesem Erfolg klettert der TSV Grasbrunn-Neukeferloh auf den 6. Tabellenplatz (33 Punkte), während der FC Anzing Parsdorf auf Rang 14 verharrt und mit nur 12 Punkten weiterhin tief im Tabellenkeller steckt.