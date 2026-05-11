Phönix München erobert Spitze – Trudering patzt

Rettung in Sicht oder tiefer Fall in die Relegation?

Im Tabellenkeller keimt neue Hoffnung für den FC Rot-Weiss Oberföhring auf, der am Sonntag den bereits feststehenden Absteiger SK Srbija München mit 4:0 deutlich in die Schranken wies. Auch der SV Zamdorf 1974 feierte einen enorm wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim TSV Grasbrunn-Neukeferloh und verschaffte sich so ein Drei-Punkte-Polster auf die Relegationsränge. Für Anzing Parsdorf reicht der Sieg in Baldham zwar für die Moral, doch bei fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und nur noch sechs zu vergebenden Zählern gleicht die Rettung einem sportlichen Wunder.

TSV Steinhöring – SV Helios-Daglfing

Nullnummer im Duell der Gegensätze

In einer torlosen Begegnung teilten sich der abstiegsbedrohte TSV Steinhöring und der Tabellenfünfte die Punkte. Trotz Bemühungen auf beiden Seiten gelang es keiner Mannschaft, den entscheidenden Treffer zu markieren. Der TSV Steinhöring verbleibt damit auf dem elften Tabellenplatz und steckt weiterhin im Keller fest. Der SV Helios-Daglfing nimmt den Punkt mit und verteidigt Rang fünf.

TSV Grasbrunn-Neukeferloh – SV Zamdorf 1974

Zamdorf entführt wichtige Punkte im Mittelfeldduell

In einer knappen Partie setzten sich die Gäste aus Zamdorf durch. Zunächst brachte Simon Kappelmayr die Hausherren früh in Führung, doch Deniz Caner Güler besorgte Mitte der ersten Halbzeit den Ausgleich. Noch vor dem Seitenwechsel drehte Moritz Reumuth die Partie zugunsten der Gäste. Trotz der Niederlage bleibt der TSV Grasbrunn-Neukeferloh auf dem sechsten Tabellenplatz, während der SV Zamdorf auf Rang zehn Boden gutmacht.

FC Rot-Weiss Oberföhring – SK Srbija München

Oesterle-Gala im Kellerduell

Der FC Rot-Weiss Oberföhring feierte einen deutlichen Heimerfolg gegen das Tabellenschlusslicht. Mann des Tages war Tobias Oesterle, der die Hausherren zunächst in Führung brachte und in der Schlussphase mit zwei weiteren Treffern den Hattrick perfekt machte. Den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte Jonas Saathoff. Oberföhring bleibt auf dem zwölften Rang, vergrößert aber den Vorsprung nach unten. Der SK Srbija München ziert weiterhin das Ende der Tabelle auf Platz 14.

TSV Ottobrunn – TSV Oberpframmern

Ottobrunn festigt Verfolgerrolle im Heimspiel

Vor heimischer Kulisse behielt der TSV Ottobrunn die Oberhand und sicherte sich wichtige Zähler im oberen Tabellendrittel. Den ersten Treffer der Begegnung erzielte Jetmir Murati, bevor Niko Gassner kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit auf 2:0 erhöhte. In der Schlussminute gelang Tobias Lutz lediglich noch der Anschlusstreffer für die Gäste. Durch den Erfolg festigt der TSV Ottobrunn den vierten Tabellenplatz, während der TSV Oberpframmern auf Rang acht verweilt.

FC Phönix München – TSV Waldtrudering

Phönix übernimmt die Tabellenführung

Dank einer konzentrierten Leistung sicherte sich der FC Phönix München drei Punkte und den Sprung an die Sonne. Mouhcine Oumane erzielte die frühe Führung, die Florian Schuster nach einer Stunde für die Gäste ausgleichen konnte. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Yannick Luck stellte den alten Abstand wieder her, ehe erneut Mouhcine Oumane mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte. Phönix klettert auf Platz eins, Waldtrudering bleibt auf dem siebten Rang.

SC Baldham-Vaterstetten – FC Anzing Parsdorf

Anzing sorgt für Überraschung beim Aufstiegsanwärter

In einer dramatischen Schlussphase sicherte sich der Außenseiter aus Anzing wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zunächst brachte Simon Lämmermeier den Favoriten per Foulelfmeter in Front. Kurz vor der Pause gelang Peter Rauch der Ausgleich für die Gäste. Als vieles nach einer Punktteilung aussah, traf Peter Ovcarik in der 89. Minute zum Sieg für Anzing Parsdorf. Während Baldham-Vaterstetten auf Rang drei verharrt und den Anschluss an die Spitze verliert, schöpft Anzing auf Platz 13 neue Hoffnung im Tabellenkeller.