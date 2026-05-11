 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

Phönix München erobert Spitze – Trudering patzt

Spannung an der Tabellenspitze und Überraschungen im Abstiegskampf

von Helmut Kampa · Heute, 17:59 Uhr · 0 Leser
– Foto: S. Hafen

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Kreisliga 3
SC Baldham
Phönix MUC
Ottobrunn
Grasbrunn-Ne

In der Kreisliga 3 übernimmt Phönix München nach einem Heimsieg die Tabellenführung, während der TSV Trudering im Aufstiegsrennen wertvolle Punkte liegen lässt.

Schlagzeile: Beben an der Tabellenspitze und Hoffnungsschimmer im Keller
Das Rennnen um die Bezirksliga ist zwei Spieltage vor Ende völlig offen. Bereits am Samstag eröffnete der TSV Ottobrunn den Spieltag mit einem knappen 2:1-Erfolg gegen den TSV Oberpframmern. Parallel dazu gab es beim TSV Steinhöring eine Nullnummer gegen den SV Helios-Daglfing, was für die Gastgeber im Kampf um den Klassenerhalt eigentlich zu wenig ist. Am Sonntag folgte dann der Paukenschlag an der Spitze: Der bisherige Tabellenführer TSV Trudering kam vor heimischer Kulisse nicht über ein torloses Unentschieden gegen die SpVgg 1906 Haidhausen hinaus.
Wer behält im Aufstiegs-Krimi die Nerven?
Die Gunst der Stunde nutzte der FC Phönix München eiskalt aus. Mit einem souveränen 3:1-Heimsieg gegen den TSV Waldtrudering sprangen sie aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs an die Tabellenspitze, obwohl beide Teams nun bei 50 Punkten stehen. Dicht dahinter lauert der SC Baldham-Vaterstetten, der allerdings eine bittere 1:2-Heimpleite gegen den FC Anzing Parsdorf hinnehmen musste und somit die große Chance verpasste, selbst ganz oben zu thronen.
Rettung in Sicht oder tiefer Fall in die Relegation?
Im Tabellenkeller keimt neue Hoffnung für den FC Rot-Weiss Oberföhring auf, der am Sonntag den bereits feststehenden Absteiger SK Srbija München mit 4:0 deutlich in die Schranken wies. Auch der SV Zamdorf 1974 feierte einen enorm wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim TSV Grasbrunn-Neukeferloh und verschaffte sich so ein Drei-Punkte-Polster auf die Relegationsränge. Für Anzing Parsdorf reicht der Sieg in Baldham zwar für die Moral, doch bei fünf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer und nur noch sechs zu vergebenden Zählern gleicht die Rettung einem sportlichen Wunder.

Sa., 09.05.2026, 17:00 Uhr
TSV Steinhöring
TSV Steinhöring Steinhöring
SV Helios-Daglfing
SV Helios-DaglfingHelios Daglf
0
0
Abpfiff
TSV Steinhöring – SV Helios-Daglfing
Nullnummer im Duell der Gegensätze
In einer torlosen Begegnung teilten sich der abstiegsbedrohte TSV Steinhöring und der Tabellenfünfte die Punkte. Trotz Bemühungen auf beiden Seiten gelang es keiner Mannschaft, den entscheidenden Treffer zu markieren. Der TSV Steinhöring verbleibt damit auf dem elften Tabellenplatz und steckt weiterhin im Keller fest. Der SV Helios-Daglfing nimmt den Punkt mit und verteidigt Rang fünf.

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Grasbrunn-Neukeferloh
TSV Grasbrunn-NeukeferlohGrasbrunn-Ne
SV Zamdorf 1974
SV Zamdorf 1974SV Zamdorf
1
2
Abpfiff
TSV Grasbrunn-Neukeferloh – SV Zamdorf 1974
Zamdorf entführt wichtige Punkte im Mittelfeldduell
In einer knappen Partie setzten sich die Gäste aus Zamdorf durch. Zunächst brachte Simon Kappelmayr die Hausherren früh in Führung, doch Deniz Caner Güler besorgte Mitte der ersten Halbzeit den Ausgleich. Noch vor dem Seitenwechsel drehte Moritz Reumuth die Partie zugunsten der Gäste. Trotz der Niederlage bleibt der TSV Grasbrunn-Neukeferloh auf dem sechsten Tabellenplatz, während der SV Zamdorf auf Rang zehn Boden gutmacht.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Rot-Weiss Oberföhring
FC Rot-Weiss OberföhringOberföhring
SK Srbija München
SK Srbija MünchenSK Srbija
4
0
Abpfiff
FC Rot-Weiss Oberföhring – SK Srbija München
Oesterle-Gala im Kellerduell
Der FC Rot-Weiss Oberföhring feierte einen deutlichen Heimerfolg gegen das Tabellenschlusslicht. Mann des Tages war Tobias Oesterle, der die Hausherren zunächst in Führung brachte und in der Schlussphase mit zwei weiteren Treffern den Hattrick perfekt machte. Den Schlusspunkt unter die einseitige Begegnung setzte Jonas Saathoff. Oberföhring bleibt auf dem zwölften Rang, vergrößert aber den Vorsprung nach unten. Der SK Srbija München ziert weiterhin das Ende der Tabelle auf Platz 14.

Sa., 09.05.2026, 13:00 Uhr
TSV Ottobrunn
TSV OttobrunnOttobrunn
TSV Oberpframmern
TSV OberpframmernOberpframmer
2
1
Abpfiff
TSV Ottobrunn – TSV Oberpframmern
Ottobrunn festigt Verfolgerrolle im Heimspiel
Vor heimischer Kulisse behielt der TSV Ottobrunn die Oberhand und sicherte sich wichtige Zähler im oberen Tabellendrittel. Den ersten Treffer der Begegnung erzielte Jetmir Murati, bevor Niko Gassner kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit auf 2:0 erhöhte. In der Schlussminute gelang Tobias Lutz lediglich noch der Anschlusstreffer für die Gäste. Durch den Erfolg festigt der TSV Ottobrunn den vierten Tabellenplatz, während der TSV Oberpframmern auf Rang acht verweilt.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder.
3
1
Abpfiff
FC Phönix München – TSV Waldtrudering
Phönix übernimmt die Tabellenführung
Dank einer konzentrierten Leistung sicherte sich der FC Phönix München drei Punkte und den Sprung an die Sonne. Mouhcine Oumane erzielte die frühe Führung, die Florian Schuster nach einer Stunde für die Gäste ausgleichen konnte. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Yannick Luck stellte den alten Abstand wieder her, ehe erneut Mouhcine Oumane mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte. Phönix klettert auf Platz eins, Waldtrudering bleibt auf dem siebten Rang.

Gestern, 15:00 Uhr
SC Baldham-Vaterstetten
SC Baldham-VaterstettenSC Baldham
FC Anzing Parsdorf
FC Anzing ParsdorfFC Anzing Pa
1
2
Abpfiff
SC Baldham-Vaterstetten – FC Anzing Parsdorf
Anzing sorgt für Überraschung beim Aufstiegsanwärter
In einer dramatischen Schlussphase sicherte sich der Außenseiter aus Anzing wichtige Punkte im Abstiegskampf. Zunächst brachte Simon Lämmermeier den Favoriten per Foulelfmeter in Front. Kurz vor der Pause gelang Peter Rauch der Ausgleich für die Gäste. Als vieles nach einer Punktteilung aussah, traf Peter Ovcarik in der 89. Minute zum Sieg für Anzing Parsdorf. Während Baldham-Vaterstetten auf Rang drei verharrt und den Anschluss an die Spitze verliert, schöpft Anzing auf Platz 13 neue Hoffnung im Tabellenkeller.

Gestern, 13:15 Uhr
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen
0
0
Abpfiff
TSV Trudering – SpVgg 1906 Haidhausen
Punktteilung im Verfolgerduell ohne Tore
Der Aufstiegsaspirant aus Trudering kam vor heimischem Publikum nicht über ein Unentschieden gegen die Gäste aus Haidhausen hinaus. Da keine Tore fielen, blieb die Anzeigetafel nach 90 Minuten unverändert. Der TSV Trudering rutscht durch das Remis punktgleich mit dem Tabellenführer auf den zweiten Platz ab. Die SpVgg 1906 Haidhausen belegt weiterhin den neunten Rang im gesicherten Mittelfeld.

Vorbericht zum 25. Spieltag
Am kommenden Wochenende könnte bereits eine Vorentscheidung fallen. Den Auftakt macht bereits am Freitag der FC Anzing Parsdorf gegen den TSV Trudering – für beide ein Endspiel um ihre jeweiligen Ziele. Am Sonntag blickt die Liga gespannt nach Zamdorf, wo der SV Zamdorf gegen die erstarkten Oberföhringer den Klassenerhalt perfekt machen kann. Der neue Spitzenreiter Phönix München muss zeitgleich beim TSV Oberpframmern beweisen, ob er dem Druck der Tabellenführung gewachsen ist.
Können die Kellerkinder den Favoriten am vorletzten Spieltag noch einmal ein Bein stellen?