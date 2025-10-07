Phönix München dreht das Spiel und festigt Platz 2

Der FC Phönix München hat das Topspiel der Kreisliga 3 bei der SpVgg 1906 Haidhausen mit 2:1 gewonnen und damit Platz 2 in der Tabelle gefestigt.
Die Gastgeber gingen bereits in der 5. Minute durch einen sehenswerten Distanzschuss von Alexander Tolikin mit 1:0 in Führung. In einer von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägten ersten Halbzeit entwickelte sich anschließend kein Offensivspektakel – Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.
Nach dem Seitenwechsel kam Phönix besser ins Spiel und belohnte sich in der 50. Minute: Nach einer Ecke und einem Lattentreffer von Paul Euteneier staubte Tugay Oktay zum 1:1 ab. Der Treffer wirkte wie ein Weckruf, denn fortan übernahm Phönix zunehmend die Kontrolle.
In der 67. Minute sorgte Salim Hussein dann für das 2:1 – mit einem schönen Dropkick nach starker Vorlage von Moritz Siply.
In der Schlussphase war Haidhausen nochmals am Drücker, doch Torwart Cerruti Zola parierte überragend und hielt den Sieg fest. Insgesamt zeigte Phönix einen brutalen Fight und konnte die drei Punkte am Ende verdient mit nach Hause nehmen.
Am kommenden Sonntag, den 12.10.2025 um 15:00 Uhr, empfängt der FC Phönix München zuhause den FC Anzing-Pasdorf – dort soll die starke Serie weitergehen.