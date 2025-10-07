Phönix München dreht das Spiel und festigt Platz 2 Verlinkte Inhalte Kreisliga 3 Phönix MUC Haidhausen

Der FC Phönix München hat das Topspiel der Kreisliga 3 bei der SpVgg 1906 Haidhausen mit 2:1 gewonnen und damit Platz 2 in der Tabelle gefestigt. Die Gastgeber gingen bereits in der 5. Minute durch einen sehenswerten Distanzschuss von Alexander Tolikin mit 1:0 in Führung. In einer von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägten ersten Halbzeit entwickelte sich anschließend kein Offensivspektakel – Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel kam Phönix besser ins Spiel und belohnte sich in der 50. Minute: Nach einer Ecke und einem Lattentreffer von Paul Euteneier staubte Tugay Oktay zum 1:1 ab. Der Treffer wirkte wie ein Weckruf, denn fortan übernahm Phönix zunehmend die Kontrolle. In der 67. Minute sorgte Salim Hussein dann für das 2:1 – mit einem schönen Dropkick nach starker Vorlage von Moritz Siply.