Phönix Lübeck trifft auf Drochtersen/Assel - ETV vor Abstieg

Der 32. Spieltag in der Regionalliga Nord steht am kommenden Wochenende an. Den Auftakt machen am Freitagabend der SV Meppen und der Hamburger SV II. Am Samstag gibt es das Top-Duell zwischen dem 1. FC Phönix Lübeck und dem SV Drochtersen/Assel. Außerdem trifft Hannover 96 II auf den SSV Jeddeloh, der SC Weiche Flensburg auf den SC Spelle-Venhaus, der TSV Havelse auf den FC Eintracht Norderstedt, der Eimsbütteler TV auf den VfB Oldenburg und der FC Kilia Kiel auf den FC Teutonia 05 Ottensen. Am Sonntag empfängt die U23 von St. Pauli den Bremer SV und der TuS Blau-Weiß Lohne die U23 von Holstein Kiel.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Für den SV Meppen steht das vorletzte Heimspiel der laufenden Saison an. Gegner ist die U23 vom HSV welche seit 2012 gegen den SV Meppen keinen Sieg mehr holen konnte. Für den SV geht es noch um die Meisterschaft, fünf Punkte trennen Meppen vom ersten Tabellenplatz. Der HSV kann mit guten Ergebnissen in den letzten Spielen noch in die Top5 vorrücken. ---

Platz zwei trifft auf Platz vier. Der FC Phönix Lübeck empfängt den SV Drochtersen/Assel. Der SV könnte zum Stolperstein für Phönix im Kampf um den ersten Platz werden. Erst einmal siegte Lübeck im direkten Duell gegen D/A. Im Hinspiel gewann Phönix mit 2:1 beim SV und landete den ersten Sieg in bisher sechs Duellen. ---

Vor dem Spiel gegen den Tabellenführer sammelte der SSV Jeddeloh im Kampf gegen den Abstieg mächtig Selbstvertrauen. Zwei Siege in Folge gegen starke Gegner sorgen vorrübergehend für den 14. Platz in der Tabelle. Hannover konnte vergangene Woche nach zwei Spielen ohne Sieg gegen SC Spelle-Venhaus wieder drei Punkte einfahren. Nun soll in den letzten drei Spielen die Meisterschaft entschieden werden. ---

Durch die beiden Jeddeloh-Siege steckt Weiche wieder richtig drin im Kampf gegen den Abstieg. Aktuell liegt der SC auf dem Relegationsplatz. Am Samstag geht es für die Flensburger gegen den bereits als Absteiger feststehenden SC Spelle-Venhaus, welcher sich mit Würde aus der Regionalliga verabschieden will. ---

Auch der FC Eintracht Norderstedt muss noch bangen. Mit 37 Punkten steht die Eintracht auf dem 13. Tabellenplatz. Havelse hingegen kann beruhigt in seine letzten vier Spiele der Saison gehen. Mit dem Abstieg hat der TSV nichts mehr zu tun. Den Blick kann der TSV also nach vorne werfen und möglicherweise noch einige Plätze nach oben klettern. ---

Der Eimsbütteler TV steht vor dem Abstieg in die Oberliga. Setzt sich der Meister der RL Nord nicht durch in den Relegationsspielen ist für den ETV bereits jetzt Schluss. Auf den möglichen Relegationsplatz 15 hat Eimsbüttel allerdings auch neun Punkte Abstand. Das bedeutet, der TV muss seine restlichen drei Spiele gewinnen und Weiche darf nicht mehr punkten. ---

Für Kilia Kiel gilt das gleiche wie für den SC Spelle-Venhaus. Der Abstieg ist bereits in trockenen Tüchern. Der FC hat damit noch vier Abschiedsspiele in der Regionalliga, bevor es zurück in die Oberliga geht. Teutonia musste am vergangenen Woche eine bittere 2:3-Niederlage gegen Phönix hinnehmen. Nun soll nach drei Remis und einer Niederlage wieder ein Sieg her. ---

Mit dem FC St. Pauli II und dem Bremer SV treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. St. Pauli steht auf dem elften Rang, der Bremer SV einen Platz dahinter auf Rang zwölf. Im Hinspiel trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden. Es ist also ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten. ---

Blau-Weiß Lohne überzeugte unter der Woche im Nachholspiel gegen Eimsbüttel als man auswärts mit 4:0 siegte. Nun wartet mit der U23 von Holstein Kiel aber ein harter Brocken auf BWL, auch wenn Kiel seit sechs Spielen ohne eigenen Sieg ist. Der fünfte Platz in der Tabelle spricht für sich.