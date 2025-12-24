Phönix Lübeck sorgt für Planungssicherheit

Der 1. FC Phönix Lübeck hat noch vor dem Jahreswechsel eine richtungsweisende Personalentscheidung getroffen. Cheftrainer Christiano Dinalo Adigo hat seinen Vertrag beim Regionalligisten vorzeitig verlängert und bleibt den Adlerträgern nun bis zum Sommer 2028 erhalten. Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität und würdigt die äußerst erfolgreiche Arbeit des 53-Jährigen seit seinem Amtsantritt im Sommer 2023 an der Travemünder Allee.

Als Adigo vor zweieinhalb Jahren das Traineramt übernahm, galt Phönix Lübeck vielerorts noch als möglicher Kandidat für den Abstieg. Diese Einschätzung widerlegte das Team jedoch eindrucksvoll. Bereits in seiner ersten Saison etablierte Adigo die Mannschaft dauerhaft in der Spitzengruppe der Regionalliga Nord. Die Spielzeit 2023/24 beendeten die Lübecker auf einem starken dritten Tabellenplatz.

Parallel zur Liga sorgte Phönix auch im Pokal für Furore. Unter Adigos Leitung entwickelte sich ein ambitioniertes Team, das mit dem Gewinn des Landespokals den ersten Titel dieser Art seit 1976 feiern durfte. Das anschließende DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Dortmund wurde zu einem historischen Höhepunkt der Vereinsgeschichte.

Zahlen belegen den sportlichen Aufschwung

Der positive Trend setzte sich auch in den folgenden Jahren fort und lässt sich klar anhand der Ergebnisse ablesen. Im Kalenderjahr 2023 sammelte Phönix 54 Punkte in der Regionalliga Nord, 2024 steigerte sich die Mannschaft auf 59 Zähler, ehe 2025 mit 63 Punkten ein weiterer Bestwert erreicht wurde. Die sportliche Entwicklung verlief damit kontinuierlich nach oben.

Talente entwickelt und Perspektiven geschaffen

Gemeinsam mit der sportlichen Leitung um Sportdirektor Frank Salomon formte Adigo in den vergangenen Spielzeiten immer wieder schlagkräftige Mannschaften. Dabei setzte er regelmäßig auf Spieler, die zuvor kaum Erfahrung auf diesem Niveau hatten. Akteure wie Johann Berger und Tony Lesueur, die aus der Oberliga nach Lübeck kamen, konnten sich unter seiner Führung so stark entwickeln, dass sie sich für Aufgaben in der 3. Liga empfahlen.

Vereinsführung setzt auf Vertrauen und klare Linie

Die Vertragsverlängerung bis 2028 ist für den Klub ein deutliches Zeichen des Vertrauens in Adigos Fähigkeiten und in den eingeschlagenen Kurs. Sportdirektor Frank Salomon erklärt die Entscheidung aus Vereinssicht folgendermaßen: „Christiano Adigo hat nicht nur sportlich geliefert, sondern eine klare Idee von Fußball, Entwicklung und Kultur in den Verein gebracht. Er hat bewiesen, dass Erfolg bei Phönix kein Zufallsprodukt ist, sondern das Ergebnis harter Arbeit und eines klaren Plans. Uns war wichtig, frühzeitig Klarheit über unsere zukünftige Ausrichtung zu schaffen. Jetzt geht es darum, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen und die nächsten Schritte gemeinsam zu gehen.“

Cheftrainer Christiano Adigo (1. FC Phönix Lübeck bei seiner Vertragsverlängerung bis 2028. – Foto: 1. FC Phönix Lübeck