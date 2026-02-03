Phönix Lübeck schnappt sich Werder-Talent Avid Krogmann

Der 1. FC Phönix Lübeck hat sich kurz vor Ablauf des Winter-Transferfensters die Dienste von Avid Krogmann, einem vielversprechenden Innenverteidiger aus der U19 des SV Werder Bremen, gesichert. Wie verschiedene Quellen berichten, wechselt das 18-jährige Defensivtalent mit sofortiger Wirkung an die Travemünder Alle und soll die Abwehrreihe der Hansestädter für die Rückrunde der Regionalliga Nord verstärken.
Krogmann hat seine fußballerische Ausbildung beim SV Werder Bremen durchlaufen und sämtliche Jugendstationen absolviert, nachdem er vor rund sieben Jahren aus der Jugend von Eintracht Northeim an die Weser wechselte. In der aktuellen Saison war der 1,82 m große Innenverteidiger Stammspieler in der U19-Mannschaft und kam dort regelmäßig zum Einsatz, auch als Kapitän. In der U19-Nachwuchsliga sowie im DFB-Junioren-Pokalsieger-Team der Bremer sammelte er wichtige Erfahrungen gegen teils hochkarätige Gegner.
Bereits vor seinem offiziellen Wechsel hatte Krogmann beim Regionalligisten mitgespielt: In einem Testspiel gegen den FC Mecklenburg Schwerin stand er über 90 Minuten im Phönix-Trikot auf dem Platz und hinterließ offenbar einen starken Eindruck, vor allem mit seiner Präsenz und Ballsicherheit in der Innenverteidigung. Diese Leistung trug offenbar dazu bei, dass sich die Verantwortlichen in Lübeck letztlich für den Transfer entschieden. „Mit seiner Spielintelligenz und einer für sein Alter außergewöhnlichen Ruhe am Ball hinterließ er im Training und Testspiel bei uns einen guten Eindruck. Wir wollen Avid behutsam aufbauen. Für ihn geht es jetzt darum, Spielpraxis zu sammeln und im Herrenbereich anzukommen“, bemerkte Cheftrainer Christiano Adigo in der Pressemeldung der Adlerträger.