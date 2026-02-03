Phönix Lübeck schnappt sich Werder-Talent Avid Krogmann von Ismail Yesilyurt · Heute, 20:35 Uhr · 0 Leser

Arvid Krogmann (U19 Werder Bremen) bei seinem Wechsel zum 1. FC Phönix Lübeck. – Foto: 1. FC Phönix Lübeck

Der 1. FC Phönix Lübeck hat sich kurz vor Ablauf des Winter-Transferfensters die Dienste von Avid Krogmann, einem vielversprechenden Innenverteidiger aus der U19 des SV Werder Bremen, gesichert. Wie verschiedene Quellen berichten, wechselt das 18-jährige Defensivtalent mit sofortiger Wirkung an die Travemünder Alle und soll die Abwehrreihe der Hansestädter für die Rückrunde der Regionalliga Nord verstärken.

Vom Werder-Nachwuchs in den Herrenfußball Krogmann hat seine fußballerische Ausbildung beim SV Werder Bremen durchlaufen und sämtliche Jugendstationen absolviert, nachdem er vor rund sieben Jahren aus der Jugend von Eintracht Northeim an die Weser wechselte. In der aktuellen Saison war der 1,82 m große Innenverteidiger Stammspieler in der U19-Mannschaft und kam dort regelmäßig zum Einsatz, auch als Kapitän. In der U19-Nachwuchsliga sowie im DFB-Junioren-Pokalsieger-Team der Bremer sammelte er wichtige Erfahrungen gegen teils hochkarätige Gegner.

Vorprobe in Lübeck – und dann der Transfer