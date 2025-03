Phönix Lübeck mit Kantersieg – Drochtersen patzt im Aufstiegskampf

Vor 2650 Zuschauern erwischte der Hamburger SV II den besseren Start und ging in der 19. Minute durch einen verwandelten Elfmeter von Omar Sillah in Führung. Nach der Pause legte der Angreifer in der 52. Minute nach und baute die Führung der Gäste aus. Spätestens als Noah Andreas in der 87. Minute das 0:3 erzielte, war die Partie entschieden. Emden gelang durch Tim-Justin Dietrich in der Nachspielzeit lediglich der Ehrentreffer (90.+1).

---

De VfB Lübeck empfing den SSV Jeddeloh. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen in der 11. Minute durch Tim Janßen in Führung. Lübeck antwortete in der 24. Minute mit dem Ausgleich durch John Xaver Posselt, doch nur vier Minuten später brachte Kasra Ghawilu Jeddeloh erneut in Führung. In der zweiten Halbzeit gelang Felix Drinkuth in der 56. Minute der erneute Ausgleich. Beide Teams verpassten den möglichen Sieg. ---