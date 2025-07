Phönix Lübeck mit fünf Toren, Lohne verliert Krimi, VfB Lübeck siegt

Die heutigen Partien des ersten Spieltags der Regionalliga Nord 2025/2026 lieferten alles, was das Fußballherz begehrt: Tore in Serie, Überraschungen, Emotionen und ein Statement von Phönix Lübeck. Während der SC Weiche Flensburg 08 deklassiert wurde, setzte der VfB Lübeck ein klares Zeichen gegen den Bremer SV. In Lohne und Altona wurde es dramatisch, Oldenburg unterlag Jeddeloh.

Von Beginn an war deutlich zu spüren, wie viel auf dem Spiel stand – nicht nur sportlich, sondern auch emotional. Das Derby war geprägt von intensiven Zweikämpfen, taktischer Disziplin und hohem Tempo auf beiden Seiten. Torlos ging es in die Kabinen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. In der 73. Minute war es dann so weit: Niclas Wessels brachte die Gäste mit seinem Treffer zum 0:1 in Führung. Mit dem Schlusspfiff war der Jubel auf Seiten der Gäste groß – der SV Meppen feiert einen perfekten Start in die neue Saison. ---

Vor 1034 Zuschauern entwickelte sich ein Offensivspektakel – allerdings einseitig in der Anfangsphase. Phönix Lübeck legte los wie entfesselt: Julian Lubertus Gino Markvoort Beke traf in der 12. Minute zur Führung, Jenno Campagne legte nur eine Minute später nach, und in der 15. Minute verwandelte Stylianos Kokovas einen Foulelfmeter zum 0:3. Weiche Flensburg kämpfte sich mit dem Anschluss durch Moritz Göttel (29.) zurück, doch Jonathan Stöver stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (35.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Obinna Iloka zwar auf 2:4 (46.), doch Michel Dammeier setzte in der 89. Minute den Schlusspunkt. Ein furioser Auftritt der Lübecker zum Saisonstart. ---