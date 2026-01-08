Phönix Lübeck holt Mittelfeldtalent Omar Rahimic

Der 1. FC Phönix Lübeck hat seinen ersten Neuzugang für die Winterpause unter Dach und Fach gebracht. Mit Omar Rahimic wechselt ein 18-jähriger Mittelfeldspieler vom FC Slovan Velvary zu den Adlern. Der gebürtige Bosnier unterschrieb beim Regionalligisten einen Vertrag bis zum Sommer 2027.
Rahimic sammelte zuletzt in Tschechien erste Erfahrungen im Herrenfußball und trainiert bereits seit September regelmäßig bei Phönix Lübeck mit. In dieser Zeit konnte das Nachwuchstalent die sportlich Verantwortlichen nicht nur mit seinen fußballerischen Fähigkeiten, sondern auch mit seiner Mentalität überzeugen. Zum Jahreswechsel erhielt der Mittelfeldspieler nun seine Spielberechtigung und kann ab sofort im Pflichtspielbetrieb für die Lübecker eingesetzt werden.
Sportdirektor und Geschäftsführer Frank Salomon sieht in dem jungen Neuzugang großes Entwicklungspotenzial. Rahimic habe in den bisherigen Trainingseinheiten gezeigt, welches Talent in ihm steckt, und bringe Voraussetzungen mit, um nicht erst langfristig, sondern auch perspektivisch eine wichtige Rolle im Kader einzunehmen. Die Verpflichtung passt damit zur strategischen Ausrichtung des Vereins, junge Spieler gezielt zu fördern und weiterzuentwickeln.
Auch Rahimic selbst blickt der neuen Aufgabe mit großer Motivation entgegen. Die Vorstellung als neuer Spieler von Phönix Lübeck bedeute für ihn sowohl Ehre als auch Verantwortung. Er sei dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und wisse, dass der Wechsel lediglich der Beginn eines neuen Weges sei. In jedem Training und in jedem Spiel wolle er alles investieren, um dieses Vertrauen zurückzuzahlen. Er wird als „Spieler für die Zukunft“ betrachtet.