Phönix Lübeck holt Mittelfeldtalent Omar Rahimic

Der 1. FC Phönix Lübeck hat seinen ersten Neuzugang für die Winterpause unter Dach und Fach gebracht. Mit Omar Rahimic wechselt ein 18-jähriger Mittelfeldspieler vom FC Slovan Velvary zu den Adlern. Der gebürtige Bosnier unterschrieb beim Regionalligisten einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Rahimic sammelte zuletzt in Tschechien erste Erfahrungen im Herrenfußball und trainiert bereits seit September regelmäßig bei Phönix Lübeck mit. In dieser Zeit konnte das Nachwuchstalent die sportlich Verantwortlichen nicht nur mit seinen fußballerischen Fähigkeiten, sondern auch mit seiner Mentalität überzeugen. Zum Jahreswechsel erhielt der Mittelfeldspieler nun seine Spielberechtigung und kann ab sofort im Pflichtspielbetrieb für die Lübecker eingesetzt werden.