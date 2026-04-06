Phönix Lübeck glänzt und Weiche Flensburg siegt in Hannover Regionalliga Nord: Die Übersicht auf die Nachholspiele. von red · Heute, 17:29 Uhr · 0 Leser

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Die Regionalliga Nord nähert sich mit großen Schritten der entscheidenden Saisonphase, und die heutigen Nachholspiele sorgten für weitere wichtige Verschiebungen im Klassement. In einer Mischung aus taktischer Disziplin und leidenschaftlichem Einsatz kämpften die Teams um wertvolle Zähler, wobei die sportliche Bedeutung dieser Partien für alle Beteiligten deutlich spürbar war.

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In einem intensiven Duell trennten sich der FC Eintracht Norderstedt und der 1. FC Phönix Lübeck mit einem Unentschieden. Die Gäste aus Lübeck starteten entschlossen in die Partie und konnten bereits früh die Weichen stellen. Benjamin Luis erzielte in der 17. Minute das Tor zum 0:1 für den 1. FC Phönix Lübeck. Norderstedt stemmte sich in der Folge gegen die drohende Niederlage, doch es dauerte bis tief in die Nachspielzeit, ehe der Ausgleich unter großem Jubel der Heimelf gelang. Jonas Behounek markierte in der 90.+5 Minute per Foulelfmeter den Treffer zum 1:1-Endstand. ---

Vor 1130 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine zähe Partie, in der der Bremer SV erst nach dem Seitenwechsel seine volle Wucht entfaltete. Die Gegenwehr vom BSV Kickers Emden erlitt in der 54. Minute den ersten Riss, als Jan-Luca Warm den Treffer zum 1:0 markierte. Nur fünf Minuten später, in der 59. Minute, baute Leon Gino Schmidt per Foulelfmeter die Führung auf 2:0 aus. In der Schlussphase avancierte Schmidt endgültig zum Mann des Abends. Mit großer Entschlossenheit erzielte Leon Gino Schmidt in der 82. Minute das 3:0, ehe Leon Gino Schmidt in der 87. Minute mit seinem dritten Treffer den 4:0-Endstand herstellte. ---

Der Spitzenreiter gab sich im Gastspiel beim FSV Schöningen keine Blöße, musste jedoch viel Geduld aufbringen. Vor 1555 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Begegnung, in der die Emsländer ihre Ambitionen auf die Meisterschaft leidenschaftlich verteidigten. Der entscheidende Moment fiel unmittelbar nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit: Leon Tasov erzielte in der 47. Minute das erlösende 0:1 für den SV Meppen. ---

Ein wahres Fiasko erlebten die 1695 Anhänger, bei dem der SSV Jeddeloh den Aufsteiger Altona 93 regelrecht demütigte. Den Torreigen eröffnete Max Wegner bereits in der 5. Minute mit dem 0:1. In der 13. Minute erhöhte Keita Taguchi bereits auf 0:2. Ein kurzer Hoffnungsschimmer keimte bei Altona auf, als Bilael-Pascal El-Nemr in der 29. Minute auf 1:2 verkürzte. Doch Jeddeloh antwortete noch vor der Pause gnadenlos: Max Wegner traf in der 41. Minute zum 1:3 und Kasra Ghawilu schraubte das Ergebnis in der 45. Minute auf 1:4 hoch. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SSV torhungrig. Max Wegner erzielte in der 58. Minute das 1:5, gefolgt vom 1:6 durch Tobias Bothe in der 68. Minute. In der 87. Minute markierte Moritz Brinkmann das bittere 1:7, bevor Nils Brüning in der 89. Minute mit dem 2:7-Endstand zumindest Ergebniskosmetik betrieb. ---

In einer leidenschaftlich geführten Partie vor 456 Zuschauern sicherte sich der Aufsteiger FSV Schöningen einen Heimsieg gegen Hannover 96 II. Die Gastgeber agierten von Beginn an hochkonzentriert und setzten den Favoriten aus der Landeshauptstadt früh unter Druck. Philipp Harant brachte die Schöninger bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Die Defensive der Gäste fand gegen die wirbelnden Hausherren kaum ein Mittel, was in der 33. Minute zum nächsten Treffer führte: Ayhan Cankor erhöhte auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FSV am Drücker. In der 63. Minute war es erneut Philipp Harant, der mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte. In der Nachspielzeit gelang Hannover lediglich Ergebniskosmetik, als Mustafa Abdullatif in der 90.+2 Minute einen Handelfmeter zum 3:1-Endstand verwandelte. ---

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer im Duell zwischen dem FC Eintracht Norderstedt und dem SV Werder Bremen II. Lange Zeit sah es nach einem befreienden Heimsieg für die Norderstedter aus. Lukas Felix Krüger erzielte in der 31. Minute das 1:0. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, legte Yevhenii Obushnyi in der 45.+1 Minute das Tor zum 2:0 nach. Doch die Bremer bewiesen im zweiten Durchgang eine enorme Moral und gaben sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen. In der Schlussphase drückten die Gäste vehement auf den Anschluss, der Safa Yildirim in der 82. Minute zum 2:1 gelang. Als die Heimfans bereits den Sieg feierten, folgte der Schock in der vierten Minute der Nachspielzeit: Luca Höcker traf zum 2:2-Endstand. ---

Vor 516 Zuschauern präsentierte sich der 1. FC Phönix Lübeck in einer stabilen Verfassung und ließ gegen den BSV Kickers Emden keine Zweifel an den eigenen Ambitionen aufkommen. Die Hausherren kontrollierten das Geschehen und belohnten sich bereits in der ersten Halbzeit für ihre Bemühungen. In der 19. Minute erzielte Stylianos Kokovas per Foulelfmeter das Tor zum 1:0. Emden bemühte sich zwar um Struktur, fand jedoch kaum Mittel gegen die Defensive der Gastgeber. Die endgültige Entscheidung fiel im zweiten Durchgang: Arthur Inaka markierte in der 64. Minute den Treffer zum 2:0-Endstand. ---