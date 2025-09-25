Phönix Lübeck fordert VfB Oldenburg – SV Meppen reist nach Norderstedt

Werder II steckt im Wechselbad der Gefühle: Auf das spektakuläre 6:2 gegen Lohne folgte ein 0:6 gegen Meppen und zuletzt ein 2:3 bei Drochtersen/Assel. Mit elf Punkten bleibt die U23 im unteren Mittelfeld. Emden hingegen ist nach dem 2:0 gegen Lohne und dem 2:0 in Norderstedt im Aufwind. Die Ostfriesen stehen mit 13 Zählern auf Rang sieben und reisen mit Rückenwind an. Für Bremen zählt vor allem defensive Stabilität, Emden will seine Serie fortsetzen. ---

Drochtersen/Assel bleibt auf Kurs: Sieben Siege, drei Niederlagen – und zuletzt ein 3:2 gegen Bremen II. Besonders zuhause zeigt sich der Tabellendritte stabil. Der Bremer SV meldete sich mit einem 4:1 gegen HSC Hannover nach zwei Niederlagen eindrucksvoll zurück. Ein Duell zweier Teams mit klarer Marschrichtung: Drochtersen/Assel will an der Spitze dranbleiben, die Bremer den Aufwärtstrend veredeln. --- Lohne taumelt: sieben Niederlagen aus den bisherigen zehn Spielen, zuletzt ein 0:2 in Emden. Mit neun Punkten steckt Lohne tief unten fest. Lübeck dagegen hat sich gefangen: Nach dem 1:2 gegen Altona antwortete der VfB mit einem 4:1 gegen Schöningen und steht mit 13 Punkten wieder im Mittelfeld. Für Lohne geht es in dieser schon um Punkte gegen den Abstieg, Lübeck will seine Formkurve bestätigen. ---

Hannover 96 II verlor zuletzt klar in Oldenburg (2:4) und ist seit vier Spielen sieglos. Mit zwölf Punkten stecken die Hannoveraner im Mittelfeld fest. Altona kassierte beim 0:2 gegen den HSV II die zweite Niederlage in Folge ohne eigenen Treffer. Beide Teams suchen dringend nach Konstanz. Für 96 bietet sich die Chance, vor heimischem Publikum zurückzuschlagen, für Altona die Gelegenheit, den Abwärtstrend zu stoppen. ---

Schöningen bleibt im Abstiegskampf hängen: nach dem 3:1 gegen St. Pauli folgte ein klares 1:4 in Lübeck, Rang 17 mit sechs Punkten. Der HSV II überzeugte am 10. Spieltag mit einem 2:0-Sieg bei Altona und feierte den zweiten Saisonerfolg. Mit sieben Punkten ist der Anschluss noch da, die Formkurve zeigt leicht nach oben. Für beide ist das direkte Duell ein Schlüsselspiel im Keller. ---

Norderstedt spielte zuletzt zweimal 2:2-Unentschieden und bleibt mit neun Punkten tief unten. Meppen dagegen ist mit vier Siegen in Serie zurück in der Spur: 4:0 beim Hamburger SV II, 4:0 gegen Jeddeloh, 6:0 in Bremen, 2:0 gegen Phönix – der Tabellenzweite zeigt sich torhungrig und stabil. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung, Norderstedt muss an die eigenen Grenzen gehen, um zu bestehen. ---

