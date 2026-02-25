Phönix Lübeck eine Nummer zu groß für VfR Neumünster im 0:5-Test von Helwig Pfalzgraf · Heute, 00:00 Uhr · 0 Leser

Kastriot Alija (VfR Neumünster) musste verletzt raus. – Foto: Olaf Wegerich

Auf der Anlage des TSV Travemünde trafen sich der Oberligasechste VfR Neumünster und Phönix Lübeck, der zurzeit bestplatzierte schleswig-holsteinische Regionalligist, zu einem kurzfristig vereinbarten Testspiel. Zuletzt hatte man sich beim LOTTO-MASTERS in der Kieler Ostseehalle gegenübergestanden, dabei hatte überraschend der Fünftligist 1:0 gewonnen.

Phönix hatte noch am Freitag im Duell zweier echter Traditionsvereine gegen den dänischen Zweitligisten B93 Kopenhagen in Nyborg auf Falster 3:3 gespielt. Bei älteren Fans klingelt bei diesem Namen gleich etwas. Im Oktober 1991 ist der FC Bayern bei B93 mit einem krachenden 2:6 aus dem UEFA-Cup geflogen. Ohne Korup, Freitag und Schomaker, aber erstmals mit Manuel Carvalho Rasensport musste mit Kapitän Kenny Korup (krank), Sven Freitag (OP) und Jonas Schomaker (Rücken) auf drei bewährte Defensivakteure verzichten. Dafür stand erstmals der aus Todesfelde gekommene Manuel Carvalho für die Lila-Weißen auf dem Platz.

Überraschend offensiv ausgerichtet Im 3-2-3-2 ließ VfR-Coach Danny Cornelius seine Elf beginnen. Und hatte damit (fast) gleich Erfolg. Nach 80 Sekunden war Carvalho plötzlich ganz frei, zielte aber über das Gehäuse. Wenig später zog Ilir Serifi von rechts einen Freistoß direkt auf die Hütte, konnte damit Phönix-Keeper Mika Schneider aber nicht überwinden.

Trainer Danny Cornelius (VfR Neumünster) schickte sein Team offensiv aufs Feld. – Foto: Ismail Yesilyurt

Klassenunterschied schnell sichtbar Allerdings hatte der VfR damit erst einmal sein Pulver verschossen. Phönix attackierte früh und generierte damit schon in der gegnerischen Hälfte Ballgewinne.

„Das muss das Tor sein“ … … sagte Enrico Klüver, früherer Co-Trainer der Veilchen, als Jannek Stövers Pressing im Mittelkreis erfolgreich war und Phönix in Drei-gegen-zwei-Überzahl auf das VfR-Gehäuse zusteuerte. Und richtig: Perfekt freigespielt vollendete Anton Ihde per Flachschuss, Christopher Newe war chancenlos (7.). Wenig später war Phönix links durch, Flanke nach innen, der frühere Todesfelder Julius Kliti (9.) traf. In kurzer Folge dann weitere Großchancen gegen defensiv phasenweise stark schwimmende Veilchen, die mit der Phönix-Geschwindigkeit, so aus der Oberliga nicht gewohnt, große Probleme hatten. Alija verletzt – Adesanya mit guter Möglichkeit Mit internen Umstellungen, Alija musste angeschlagen früh passen, stabilisierte sich der VfR dann aber. Als Adesanya nach Lippegaus-Longline durch war, eilte Schneider weit aus dem Tor heraus, Adesanya war aber schneller. Ca. 30 Meter vor dem Tor schoss Adesanya, brannte die Kugel dem kurz vor ihm befindlichen Schneider auf den Pelz – oder doch an die Hand? Schiri Luca Sambil ließ weiterlaufen. Sicher im Sinne beider Lager, denn eine rote Karte im Testspiel führt dessen Zweck ad absurdum. Jordan Markwardt verletzt Der für Alija früh eingewechselte Jordan Markwardt, der auf rechts viel Betrieb machte, verletzte sich kurz vor der Pause und musste wieder raus. Nach der Pause: Routiniers bringen Stabilität Nach der Halbzeit stand der VfR recht stabil, ließ deutlich weniger zu. Mit Kevin Schulz kam Erfahrung und Sicherheit auf die Sechs. Nach vorne ging bis auf einen Adesanya-Abschluss aber auch nicht mehr viel. Zwar befreite man sich oft spielerisch ansprechend aus dem Phönix-Pressing, aber im letzten Drittel konnte man sich nach wie vor kaum durchsetzen. Die Phönix-Deckung um den aus Jevenstedt stammenden früheren Drittligakteur Jannis Vollert ließ nichts mehr zu.

Kevin Schulz (vorne, VfR Neumünster). – Foto: Olaf Wegerich