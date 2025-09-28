Phönix Lübeck angelt sich Linksverteidiger Tobias Bjørnstad

Der 1. FC Phönix Lübeck ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden: Linksverteidiger Tobias Bjørnstad unterschrieb vergangenen Donnerstag einen Vertrag bis 2026 beim Regionalligisten. Der 23-jährige Norweger soll bei den Adlerträgern für frischen Wind auf der linken Außenbahn sorgen – seine Qualität deutete der Neuzugang bereits bei seinem ersten Kurzeinsatz gegen den VfB Oldenburg an.
Bjørnstad bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung mit. Ausgebildet beim norwegischen Traditionsverein Strømsgodset, führte ihn sein Weg über Mjøndalen IF II und Notodden FK im Jahr 2024 nach Schweden zu Örebro SK. Dort etablierte er sich sofort als Stammspieler in der Superettan: In 23 Pflichtspielen erzielte er zwei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Im Frühjahr 2025 wechselte er zum bulgarischen Erstligisten Lokomotiv Plovdiv, wo er in der efbet Liga weitere Einsätze sammelte. Ab sofort schlägt Bjørnstad in Lübeck ein neues Kapitel auf.
„Tobias wurde uns aus unserem Netzwerk empfohlen. Wir haben uns anschließend intensiv mit ihm als Spieler und seiner Vita beschäftigt und sind davon überzeugt, dass er uns auf der linken Außenbahn weiterhelfen wird. Da die Rückkehr von Jonathan Stöver weiterhin auf sich warten lässt, ist diese Verpflichtung für uns sinnvoll“, sagt Sportdirektor Frank Salomon.
Auch der Neuzugang selbst blickt voller Vorfreude nach vorne: „Ich bin Phönix dankbar für die Chance und freue mich, so schnell zu meinem ersten Einsatz gekommen zu sein. Meine letzte Station in Bulgarien lief für mich nicht wie erhofft, sodass ich in Lübeck nun endlich wieder mit guten Leistungen vorangehen und dem Team helfen möchte.“