Phönix Lübeck angelt sich Linksverteidiger Tobias Bjørnstad

Tobias Bjørnstad bei der Vertragsunterschrift. – Foto: 1. FC Phönix Lübeck

Vertrag bis 2026 unterschrieben Der 1. FC Phönix Lübeck ist noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden: Linksverteidiger Tobias Bjørnstad unterschrieb vergangenen Donnerstag einen Vertrag bis 2026 beim Regionalligisten. Der 23-jährige Norweger soll bei den Adlerträgern für frischen Wind auf der linken Außenbahn sorgen – seine Qualität deutete der Neuzugang bereits bei seinem ersten Kurzeinsatz gegen den VfB Oldenburg an.

Tobias Bjørnstad mit internationale Erfahrung Bjørnstad bringt trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung mit. Ausgebildet beim norwegischen Traditionsverein Strømsgodset, führte ihn sein Weg über Mjøndalen IF II und Notodden FK im Jahr 2024 nach Schweden zu Örebro SK. Dort etablierte er sich sofort als Stammspieler in der Superettan: In 23 Pflichtspielen erzielte er zwei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Im Frühjahr 2025 wechselte er zum bulgarischen Erstligisten Lokomotiv Plovdiv, wo er in der efbet Liga weitere Einsätze sammelte. Ab sofort schlägt Bjørnstad in Lübeck ein neues Kapitel auf.

Stimmen zur Verpflichtung „Tobias wurde uns aus unserem Netzwerk empfohlen. Wir haben uns anschließend intensiv mit ihm als Spieler und seiner Vita beschäftigt und sind davon überzeugt, dass er uns auf der linken Außenbahn weiterhelfen wird. Da die Rückkehr von Jonathan Stöver weiterhin auf sich warten lässt, ist diese Verpflichtung für uns sinnvoll“, sagt Sportdirektor Frank Salomon.

Tobias Bjørnstad bekommt die Rückennummer 29. – Foto: 1. FC Phönix Lübeck