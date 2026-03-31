Phönix II überrascht im Kellerduell

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Spitzengruppe:

Der FC Stern München bleibt das Nonplusultra der Liga. Mit einem souveränen 3:1-Heimsieg gegen den FC Alemannia München verteidigte der Spitzenreiter seine Tabellenführung (52 Punkte) und hält weiterhin vier Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger. Dieser heißt nun wieder SV Gartenstadt Trudering, der in einem packenden Duell beim ESV München-Ost mit 3:2 die Oberhand behielt und so bei 48 Punkten bleibt. Dahinter folgt ESV München-Ost, der trotz der Niederlage auf Rang 3 bleibt, aber nun schon neun Punkte Rückstand auf die Spitze hat.

Mittelfeld:

Im Mittelfeld sicherte sich der MSV Bajuwaren mit einem klaren 8:0-Kantersieg gegen RB Petrolspor München drei wichtige Zähler und festigte Platz 7 (29 Punkte). Der knappe 1:0-Auswärtssieg von FC Biberg bei Arcadia Messestadt bringt den Verein ebenfalls in Schlagdistanz zur oberen Tabellenhälfte (38 Punkte). SV-DJK Taufkirchen hielt sich mit einem deutlich 8:0-Heimsieg gegen SVN München II schadlos und bleibt mit 38 Punkten weiter im Rennen um die oberen Plätze.

Abstiegskampf:

Im Tabellenkeller konnte der FC Niksar Spor mit einem 2:0-Erfolg gegen FC Phönix München II etwas Luft holen und steht nun bei 16 Punkten. Dagegen verpasste Arcadia Messestadt trotz engagierter Leistung den Befreiungsschlag und bleibt mit 10 Punkten tief im Abstiegssumpf. SVN München II (8 Punkte) und RB Petrolspor München (0 Punkte) nehmen weiterhin die Abstiegsränge ein.

Ausblick: