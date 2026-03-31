 2026-03-31T09:06:59.496Z

Ligabericht

Phönix II überrascht im Kellerduell

FC Stern München marschiert weiter

von Helmut Kampa · Heute, 13:11 Uhr · 0 Leser
– Foto: christian hugl

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Kreisklasse 5
Unterhaching
FC Stern
Phönix MUC II
G. Trudering

Spitzengruppe:

Der FC Stern München bleibt das Nonplusultra der Liga. Mit einem souveränen 3:1-Heimsieg gegen den FC Alemannia München verteidigte der Spitzenreiter seine Tabellenführung (52 Punkte) und hält weiterhin vier Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger. Dieser heißt nun wieder SV Gartenstadt Trudering, der in einem packenden Duell beim ESV München-Ost mit 3:2 die Oberhand behielt und so bei 48 Punkten bleibt. Dahinter folgt ESV München-Ost, der trotz der Niederlage auf Rang 3 bleibt, aber nun schon neun Punkte Rückstand auf die Spitze hat.

Mittelfeld:

Im Mittelfeld sicherte sich der MSV Bajuwaren mit einem klaren 8:0-Kantersieg gegen RB Petrolspor München drei wichtige Zähler und festigte Platz 7 (29 Punkte). Der knappe 1:0-Auswärtssieg von FC Biberg bei Arcadia Messestadt bringt den Verein ebenfalls in Schlagdistanz zur oberen Tabellenhälfte (38 Punkte). SV-DJK Taufkirchen hielt sich mit einem deutlich 8:0-Heimsieg gegen SVN München II schadlos und bleibt mit 38 Punkten weiter im Rennen um die oberen Plätze.

Abstiegskampf:

Im Tabellenkeller konnte der FC Niksar Spor mit einem 2:0-Erfolg gegen FC Phönix München II etwas Luft holen und steht nun bei 16 Punkten. Dagegen verpasste Arcadia Messestadt trotz engagierter Leistung den Befreiungsschlag und bleibt mit 10 Punkten tief im Abstiegssumpf. SVN München II (8 Punkte) und RB Petrolspor München (0 Punkte) nehmen weiterhin die Abstiegsränge ein.

Ausblick:

  • Der FC Stern München bleibt der Topfavorit auf die Meisterschaft.
  • Im Kampf um den Relegationsplatz hat Trudering einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren, während ESV München-Ost unter Druck gerät.
  • Im Tabellenkeller ist jeder Punkt überlebenswichtig – besonders Arcadia und SVN München II müssen dringend nachlegen, um den Anschluss nicht zu verlieren.

So., 29.03.2026, 14:30 Uhr
MSV Bajuwaren
MSV BajuwarenMSV Bajuware
RB Petrolspor München
RB Petrolspor MünchenRB Petrolspor München
8
0
Abpfiff

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
Arcadia Messestadt
Arcadia MessestadtArcadia Mess
FC Biberg
FC BibergFC Biberg
0
1
Abpfiff

So., 29.03.2026, 18:30 Uhr
SV-DJK Taufkirchen
SV-DJK TaufkirchenTaufkirchen
SVN München
SVN MünchenSVN München II
8
0
Abpfiff

So., 29.03.2026, 13:30 Uhr
FC Niksar Spor
FC Niksar SporNiksar Spor
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC II
2
0
Abpfiff

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
ESV München-Ost
ESV München-OstMünch.Ost
SV Gartenstadt Trudering
SV Gartenstadt TruderingG. Trudering
2
3
Abpfiff

Sa., 28.03.2026, 15:30 Uhr
NK Hajduk 1970 München
NK Hajduk 1970 MünchenHajduk
Fortuna Unterhaching
Fortuna UnterhachingUnterhaching
-
-
§ Urteil

So., 29.03.2026, 14:30 Uhr
FC Stern München
FC Stern MünchenFC Stern
FC Alemannia München
FC Alemannia MünchenAlemannia M.
3
1
Abpfiff