Phönix gewinnt das 149. Lübecker Stadtderby 2:0 gegen den VfB

Innenverteidiger Jannes Vollert rückte nach einem Eckball auf und war mit dem 2:0-Endstand gegen den VfB Lübeck erfolgreich. – Foto: Volker Schlichting

Phönix nutzte die Anfangsunsicherheiten der Grün-Weißen eiskalt: Nach einer scharfen Hereingabe über die rechte Seite stand Benjamin Luis (16.) goldrichtig und schob aus kurzer Distanz zur frühen 1:0-Führung ein. Nur wenige Minuten später zitterte der VfB erneut, als ein Freistoß der Gastgeber an die Latte krachte.

Erst nach rund einer halben Stunde fanden die Gäste besser ins Spiel. Chancen von Luca Menke, Ali Abu Alfa und Antonio Verinac ließen kurz Hoffnung aufkeimen, doch der Ausgleich blieb aus. Stattdessen folgte kurz vor der Pause der nächste Rückschlag: Nach einer Ecke drückte Phönix-Verteidiger Jannes Vollert (43.) den Ball im Getümmel über die Linie – 0:2 zur Halbzeit. Grün-Weiße drücken nach der Pause vergeblich

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der VfB deutlich verbessert. Nun bestimmten die Grün-Weißen das Spielgeschehen, erarbeiteten sich mehrere Eckbälle und Freistöße. Ein gefährlicher Freistoß von Rohin Shivani aus 18 Metern verfehlte nur knapp das Ziel, während Phönix-Keeper Benjamin Boiangiu gegen Antonio Verinac (82.) glänzend parierte.

Antonio Verinac vom VfB Lübeck. – Foto: Olaf Wegerich

Phönix blieb seinerseits bei Kontern gefährlich und traf in der Schlussphase sogar noch einmal – allerdings aus Abseitsposition (87.). Trotz großem Einsatz und deutlich gesteigerter Leistung in der zweiten Hälfte blieb dem VfB der verdiente Anschlusstreffer verwehrt. Blick richtet sich auf das Pokalspiel Nach der Derby-Niederlage gilt der Fokus der Grün-Weißen nun dem SHFV-Pokal. Bereits am kommenden Mittwoch empfängt der VfB Lübeck auf der Lohmühle den SC Weiche Flensburg – dort soll Wiedergutmachung folgen und der Einzug in die nächste Runde gelingen. Nach der 0:2-Niederlage im 149. Lübecker Stadtderby zeigte sich VfB-Trainer Guerino Capretti auf der anschließenden Pressekonferenz selbstkritisch. Der Coach analysierte die Gründe für die Niederlage, sprach über die fehlende Zweikampfhärte seiner Mannschaft – und über den Unterschied, den die abwesenden Fans ausmachen.

Die Mannschaft von Trainer Guerino Capretti vergaß im Derby die kämpferische Komponente. – Foto: Olaf Wegerich