Phönix feiert Aufstieg – Trudering in der Relegation

– Foto: S. Hafen

Ein torreicher Spieltag in der Kreisliga 3 bot den Zuschauern pure Dramatik, während zeitgleich die finalen Entscheidungen im Auf- und Abstiegskampf fielen. Während der SV Zamdorf den FC Anzing Parsdorf überrollte, drehte die SpVgg 1906 Haidhausen in einem fulminanten Endspurt die Partie gegen Grasbrunn. Phönix feiert die Meisterschaft, Trudering hofft auf die Relegation, während im Tabellenkeller Tränen fließen.

Ein echtes Kampfspiel sahen die 50 Zuschauer in Oberpframmern. Beide Mannschaften schenkten sich keinen Zentimeter Rasen, wodurch spielerische Highlights im Mittelfeld zunächst Mangelware blieben. Die Entscheidung fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel: In der 48. Spielminute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul im Strafraum auf den Punkt. Maximilian Haußleiter übernahm die Verantwortung und traf souverän zum 0:1 für Helios-Daglfing. Im Anschluss warfen die Hausherren alles nach vorne, bissen sich an der kompakt stehenden Defensive der Gäste jedoch bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.

Eine absolut einseitige Angelegenheit bekamen die 50 Zuschauer in Anzing zu sehen. Die Gäste aus Zamdorf übernahmen von Beginn an das Kommando und belohnten sich in der 35. Spielminute durch das 0:1 von Stefan Ellinger. Noch vor der Pause erhöhte Luis Petavy (43.) auf 0:2. Auch nach dem Seitenwechsel spielte nur der SVZ: Markus Hierl (50.) und Leonard Evertz (75.) schraubten das Ergebnis auf 0:4 in die Höhe. Der Ehrentreffer durch Peter Rauch (80.) zum 1:4 war nur Ergebniskosmetik. In den Schlussminuten machten Juri Braun (90.) und erneut Stefan Ellinger (90.+4) das halbe Dutzend voll und besiegelten den hochverdienten Auswärtssieg.

Ein echtes Offensivfeuerwerk sahen die 30 Zuschauer in Waldtrudering. Die Heimelf erwischte einen Start nach Maß: Bereits in der 4. Spielminute nutzte Jonas Seltmann die erste Unsicherheit der Gäste-Abwehr zum frühen 1:0. Waldtrudering blieb am Drücker, und erneut Seltmann (32.) sowie Leonard Mayer (36.) erhöhten noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0. Im zweiten Durchgang schalteten die Hausherren einen Gang zurück. Das nutzte Dorde Jovic in der 65. Minute zum 3:1-Anschlusstreffer. Die Hoffnung der Gäste hielt jedoch nur kurz, da Felix Schwemer (69.) quasi im Gegenzug den alten Abstand wiederherstellte und den 4:1-Endstand markierte. Für den SK Srbija München ist dieser Nachmittag historisch bitter: Nach dem letztjährigen Abstieg aus der Bezirksliga steht nun der direkte Doppel-Abstieg in die Kreisklasse fest.

Eine intensive und von Taktik geprägte Partie sahen die 270 Zuschauer in Baldham. Beide Defensivreihen standen extrem sicher und ließen kaum Torchancen zu. Das erlösende Tor für die Gäste fiel in der 33. Spielminute: Martin Molnar nutzte eine der wenigen Unachtsamkeiten in der Heim-Abwehr eiskalt aus und traf zur 0:1-Führung für Phönix München. Baldham-Vaterstetten bemühte sich im Anschluss um den Ausgleich, lief jedoch kurz nach der Pause in einen Konter. Felix Bradbrook (52.) erhöhte auf 0:2. Im Anschluss verteidigten die Gäste den Vorsprung clever gegen anrennende Hausherren. Nach dem Schlusspfiff brachen alle Dämme: Phönix München krönt sich offiziell zum Meister und steigt direkt in die Bezirksliga auf!

Ein packendes Kreisliga-Match sahen die 150 Zuschauer in Trudering. Die Gäste aus Ottobrunn präsentierten sich in der ersten Halbzeit defensiv kompakt und offensiv eiskalt. Ein Doppelschlag durch Jetmir Murati (28.) und Philipp Möbius (32.) brachte die Ottobrunner mit 0:2 in Front. Trudering schüttelte sich kurz und schlug durch Manuel Modrian (34.) prompt mit dem 1:2-Anschlusstreffer zurück. Nach dem Seitenwechsel drängte die Heimelf auf den Ausgleich, doch Tristan Jeremies (50.) dämpfte die Euphorie mit dem 1:3 frühzeitig. Danach ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Trotz der Niederlage gibt es für den TSV Trudering ein Trostpflaster: Die Mannschaft hat das Ticket für die Relegation gelöst und darf weiter vom Aufstieg in die Bezirksliga träumen.

Ein echtes Remis auf Augenhöhe sahen die 120 Zuschauer in Steinhöring. Die Platzherren erwischten den besseren Start in die Begegnung: In der 19. Spielminute profitierte Nick Gibson von einer Unordnung im Strafraum der Gäste und netzte zur vielumjubelten 1:0-Führung ein. Danach entwickelte sich eine umkämpfte Partie, die sich primär im Mittelfeld abspielte. Im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste aus Oberföhring spürbar den Druck. Die Belohnung folgte in der 70. Spielminute, als Ludwig Solleder nach einer feinen Kombination zum verdienten 1:1-Ausgleich traf, was gleichzeitig den leistungsgerechten Endstand bedeutete. Mit diesem Punktgewinn steht für beide Teams fest: Sowohl Steinhöring als auch Oberföhring müssen in die nervenaufreibende Relegation gegen den Abstieg in die Kreisklasse.

Ein echtes Torspektakel sahen die 40 Zuschauer in Haidhausen. Beide Mannschaften begegneten sich lange Zeit auf Augenhöhe und neutralisierten sich im ersten Durchgang komplett. Erst nach der Pause platzte der Knoten: In der 63. Spielminute nutzte Benedikt Löhnert eine Unachtsamkeit in der Heim-Abwehr und traf zum 0:1 für die Gäste. Das rüttelte die Hausherren wach. Per Doppelschlag drehte Jona Unglert (69., 70.) das Spiel sensationell auf 2:1. Grasbrunn bewies Moral und glich durch Hanns Philipp Wagner (78.) erneut aus. Im direkten Gegenzug zeigten sich die Platzherren jedoch kaltschnäuziger: Jan Schumacher (80.) und Alexander Tolikin (81.) machten mit einem Doppelschlag den dramatischen 4:2-Heimsieg perfekt.