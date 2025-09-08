Phönix feiert 11. Pflichtspiel-Sieg in Serie 3:1 gegen Helios-Daglfing

Von Beginn an dominierte Phönix die Partie und ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen. In der ersten Halbzeit blitzte immer wieder das fußballerische Können der Münchner auf. Folgerichtig fiel in der 38. Minute das 1:0: Salim Hussein behauptete den Ball stark, legte in die Mitte ab und Maximilian Augustin vollendete sicher zur Führung.

Der FC Phönix München setzt seine Erfolgsserie fort und feierte beim 3:1-Heimerfolg gegen den SV Helios-Daglfing bereits den elften Pflichtspiel-Sieg in Folge.

Nach dem Seitenwechsel legte Phönix direkt nach. In der 48. Minute tankte sich Martin Molnar energisch durch, spielte den Ball perfekt in den Strafraum und Salim Hussein verwandelte zum 2:0. Doch Daglfing gab sich nicht geschlagen, hielt körperlich stark dagegen und kam durch Ludwig Schwarz in der 65. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer. In dieser Phase übernahmen die Gäste kurzzeitig die Initiative und drängten auf den Ausgleich.

Doch Phönix blieb stabil und setzte in der Schlussphase den entscheidenden Nadelstich. In der 90. Minute eroberte Maximilian Augustin im Mittelfeld den Ball, spielte einen feinen Steckpass auf Melvin Beckert, der zum 3:1-Endstand einschob.

Damit feierte der FC Phönix München bereits den dritten Sieg in dieser Saison und bestätigte seine starke Frühform eindrucksvoll.

Am kommenden Sonntag, den 14.09.2025, steigt dann das absolute Spitzenspiel: Phönix empfängt um 15:00 Uhr den SC Baldham-Vaterstetten, der ebenfalls mit 9 Punkten aus drei Spielen gestartet ist und aktuell Rang zwei belegt. Diese Partie dürfte schon früh in der Saison die Richtung für beide Teams vorgeben und verspricht höchste Spannung.