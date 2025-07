Phillip Diestel: Vom Jugendspieler zum Profi zwischen den Pfosten

Diestel, der im Sommer erfolgreich sein Abitur am Johanneum zu Lübeck ablegte, durchlief alle Jugendmannschaften des Vereins, nachdem er vom SV Fortuna St. Jürgen an die Lohmühle gewechselt war. Über die U19 und U21 arbeitete er sich in der vergangenen Saison in den Profikader vor – und nutzte dort seine Chancen eindrucksvoll. Sein Debüt beim Auswärtssieg gegen den Bremer SV, bei dem er ohne Gegentor blieb, sowie sein Einsatz im Landespokalfinale gegen Kaltenkirchen markieren sportliche Höhepunkte auf seinem bisherigen Weg.

Die Freude über den ersten Profivertrag ist groß: „Nachdem ich jahrelang schon beim VfB Lübeck spiele, ist das einfach eine wahnsinnig große Belohnung für mich“, sagt Diestel. „Man ist auch ein Stück weit stolz auf sich.“