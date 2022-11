Philipps-Kracher bringt Stadtallendorf auf Kurs Teaser HL: +++ Eintracht Stadtallendorf kann es doch noch, siegt in der Fußball-Hessenliga mit 3:0 in Erlensee. Es war ein schönes Geburtstagsgeschenk für Trainer Sicaja, der 56 Jahre alt wurde +++

STADTALLENDORF - Eintracht Stadtallendorf hat den Personalproblemen am Samstagnachmittag getrotzt und in der Fußball-Hessenliga den elften Saisonsieg eingefahren. Obwohl Trainer Dragan Sicaja - der am Samstag seinen 56. Geburtstag feierte - Stammspieler wie Del Angelo Williams, Timo Cecen, Amar Zildzovic, Frederik Trümner und kurzfristig auch Andrej Markovic ersetzen musste, setzten sich die Herrenwalder beim abstiegsgefährdeten 1. FC Erlensee hochverdient mit 3:0 (1:0) durch.