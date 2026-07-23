Philipp Steinke wird neuer Torwarttrainer beim MTV Wolfenbüttel Keeper kommt aus Schöningen von NK · Heute, 19:11 Uhr · 0 Leser

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Der MTV Wolfenbüttel hat die Position des Torwarttrainers neu besetzt. Philipp Steinke kehrt vom FSV Schöningen an seine frühere Wirkungsstätte zurück und tritt die Nachfolge von Michael Bock an.

Steinke ist beim MTV bestens bekannt. Der frühere Stammkeeper wird künftig als Torwarttrainer für die erste und zweite Herrenmannschaft sowie die A-Jugend tätig sein. Darüber hinaus wird er selbst als Spieler der U23 zur Verfügung stehen. Am Dienstagabend unterschrieb Steinke im Sportpark Meesche seinen Vertrag und wurde offiziell vorgestellt. Seine Rückkehr nach Wolfenbüttel hat auch private Gründe. „Der Grund für meinen Wechsel zum MTV ist, dass meine Freundin und ich unseren zukünftigen Lebensmittelpunkt in Wolfenbüttel sehen und es privat und familiär am besten zu vereinbaren ist“, erklärt Steinke. Auf seine neuen Aufgaben blickt er mit Vorfreude: „Ich freue mich auf die Arbeit als Torwarttrainer der Ersten Herren, A-Jugend und Spieler der U23.“

Auch der Sportliche Leiter Michael Nietz freut sich über die Rückkehr: „Sportlich und menschlich ist Philipp für uns ein absoluter Gewinn. Ich freue mich sehr, dass er wieder ein Teil der MTV-Familie ist.“ Besonders Steinkes Auftreten aus seiner früheren Zeit beim Verein ist Nietz in Erinnerung geblieben: „Während seiner Zeit beim MTV hat er auf dem Platz nicht nur starke Leistungen gebracht, sondern er war vor allem zuverlässig und hatte immer eine offene und kommunikative Art.“ Darüber hinaus soll Steinke seine Erfahrung an die Nachwuchsspieler weitergeben. „Außerdem begeistert mich, dass Philipp die Torwarttrainer-Lizenz und eine Menge Erfahrung und Wissen hat, das er an unsere jungen Spieler weitergeben wird. Dadurch wird er den Verein bereichern und uns auf vielen Ebenen helfen“, so Nietz.