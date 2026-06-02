Philipp Sonn kehrt zum Bahlinger SC zurück, As Ibrahima Diakite geht Philipp Sonn ist der bislang siebte Neuzugang des Bahlinger SC von BZ/PM · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Philipp Sonn kehrt zum Bahlinger SC zurück. Der 21-jährige Verteidiger hatte den BSC vor der nun abgeschlossenen Saison verlassen und war zum Karlsruher SC II gewechselt. Für den Oberligisten bestritt er in der Spielzeit 2025/26 19 Partien und erzielte ein Tor.

Nun zieht es Sonn, der in der Saison 2021/22 auch bereits ein Zweitligaspiel für den SV Darmstadt 98 bestritt, zurück an den Kaiserstuhl.

Der Cheftrainer und Sportliche Leiter des Bahlinger SC, Marco Schneider, sagte zu der Wiederverpflichtung: „Ich beobachte Philipps Entwicklung bereits, seit er in der U 15 in Darmstadt gespielt hat. Wir sind sehr froh, dass er nach dem kurzen Intermezzo beim KSC zu uns zurückkommt.“ Philipp Sonn habe nicht nur einen tollen Charakter, sondern auch eine ausgezeichnete Arbeitsmoral und sei flexibel auf verschiedenen Positionen einsetzbar. „Er wird uns also menschlich wie sportlich verstärken“, so Schneider.



Auch Philipp Sonn selbst sieht der Rückkehr sehr positiv entgegen: „Ich kenne den BSC ja schon gut und freue mich, wieder Teil des Vereins zu sein.“ Da er nun eine Ausbildung beginnen werde, habe ihm der Verein geholfen und Perspektiven aufgezeigt. „Ich bin dankbar, dass es hier in Bahlingen noch einmal klappt und will natürlich mit dem Team eine möglichst gute Oberligasaison spielen!“



