Philipp Schöne: Acht Scorer, tiefe Trauer und 20-Stunden-Anreise

Die Ehrung als FuPa-Spieler der Woche folgt auf einen deutlichen 10:1-Erfolg gegen den FSV Martinskirchen. In dieser Partie, bei der Felix Konn an der Seitenlinie der Kröbelner und Martin Oehmler als Trainer der Gäste agierten, steuerte Philipp Schöne bemerkenswerte sechs Tore und zwei Vorlagen bei.

Die spielerische Überlegenheit seiner Mannschaft fasste der Offensivmann prägnant zusammen: „Wir haben das ganze Spiel gedrückt und sind nicht müde geworden, vorn draufzugehen.“ Besondere Freude bereitete ihm das Zusammenspiel mit seinen Teamkollegen Tom Stein und Alexander Engelmann.

„Für mich war es am schönsten, mit Tom Stein und Alexander Engelmann zusammenzuspielen, mit denen ich meine Kindheit in Kröbeln auf dem Bolzplatz verbracht habe und wir jedes Wochenende die Bundesliga nachgespielt haben“, erklärte Philipp Schöne. Es sei ihr erstes gemeinsames Ligaspiel gewesen. „Umso schöner, dass jeder von uns ein Tor erzielt hat“, fügte er hinzu.

Schwere Schicksalsschläge und Rückkehr in die Heimat

Der Wechsel zur SG Kröbeln in dieser Saison hat für den Spieler einen tragischen Hintergrund. Nach dem Verlust seiner kleinen Schwester im vergangenen Herbst wollte er nah bei seiner Familie sein. Im Oktober erhielt er per Sonderantrag die Spielberechtigung für seinen Heimatverein.

„Hier kann ich seitdem in Ruhe und ohne Druck Fußball spielen und mich ablenken“, sagte Philipp Schöne. Die Unterstützung seines Umfelds ist ihm dabei ein wichtiger Halt: „In unserer Mannschaft spiele ich mit einigen meiner besten Freunde zusammen und meine Familie kommt jedes Spiel zuschauen, was mir extrem hilft.“

Fußball als Form der Therapie

Das Gedenken an seine Schwester begleitet ihn bei jedem Einsatz auf dem Feld. „Seit meinem Wechsel spiele ich jedes Spiel mit Trauerflor, widme meiner Schwester jeden Treffer und bin mir sicher, dass sie oben ganz genau zuschaut, was ich hier treibe“, betont der Spieler der Woche. Diese tiefe emotionale Verbindung macht den Sport für ihn aktuell zu weit mehr als nur einem Hobby. Er schlussfolgerte: „Für Kröbeln zu spielen, ist für mich daher auch ein kleines Stück weit Therapie.“

Kuriose Anreise aus dem Ausland

Bemerkenswert ist zudem die aktuelle Lebenssituation des Fußballers. Seit Januar arbeitet und lebt Philipp Schöne in der Nähe von Bologna in Italien. Dies macht die Teilnahme an den Spielen der Rückrunde zu einer logistischen Herausforderung, sodass er voraussichtlich nur noch zwei bis drei weitere Einsätze absolvieren wird.

Am vergangenen Wochenende überraschte er sein Team jedoch mit einem Besuch in der Heimat. Die Strapazen dafür waren enorm: „Ich war alleine für die Anfahrt fast 20 Stunden unterwegs mit Flug, FlixBus, Bahn und Übernachtung am Flughafen in Mailand“, berichtet er amüsiert und fügte an: „Was tut man nicht alles für einen 23-Euro-Flug von Ryanair.“

Vorliebe für direkte Ecken und taktische Freiheiten

Wenn Philipp Schöne auf dem Platz steht, zeichnet er sich durch besondere Torgefahr und Flexibilität aus. Am liebsten erzielt er seine Treffer als direkte Ecke. Dies gelang ihm in der laufenden Spielzeit bereits gegen Elsterwerda II.

Schon 2021 stellte er seine Schusskunst unter Beweis, als er den dritten Platz bei der Wahl zum FuPa-Amateurtor des Jahres belegte. Taktisch gibt er sich indes wandlungsfähig: „Meist beginne ich auf der Sechs und mogele mich nach wenigen Minuten auf die Zehn.“

Besondere Teamkollegen auf und neben dem Platz

Innerhalb der Mannschaft hebt Philipp Schöne zwei Mitspieler besonders hervor. Sein Sturmpartner Engelmann strahle stets eine enorme Ruhe aus, „ohne den der Verein wohl nicht mehr existieren würde“. Einen besonderen Dank richtete er zudem an Maxi Linge.

Dieser hatte nach einer offenbar intensiven Feier außergewöhnlichen Einsatz gezeigt, als er Philipp Schöne „mit einem ziemlichen Kater am Montagmorgen um 3:30 Uhr zurück zum Flughafen nach Berlin gebracht hat.“ Auch private Rituale wie ein „Dichtschuss in der Kabine“ nach dem Spiel gehören für ihn zur Teamkultur, ebenso wie das Reisen und die Zeit mit Freunden.

Saisonziele im gesicherten Mittelfeld

In der 1. Kreisklasse West Südbrandenburg belegt die SG Kröbeln derzeit den sechsten Rang. Der sportliche Druck ist gering. „Wir gehen das entspannt an, wir haben mit dem Abstieg nichts zu tun und spielen eher zum Spaß und für das Miteinander“, resümierte Philipp Schöne. Dennoch bleibt ein Rest-Ehrgeiz bestehen, da die Mannschaft zur Halbserie bereits den dritten Platz belegte. Dies bleibe für den Rest der Saison noch ein „kleines Ziel“.

Große Träume und sportliche Zukunftspläne

Einige sportliche Meilensteine hat der Offensivakteur bereits erreicht. Gegen Energie Cottbus anzutreten und ein Auftritt im ZDF-Sportstudio waren große Träume, die er sich bereits erfüllen konnte.

Nun stehen neue Herausforderungen an: Neben dem Vorhaben, verletzungsfrei und erfolgreich zu bleiben, trainiert er aktuell für seine erste Langdistanz im Triathlon. Im Fußball schließt er weitere Ambitionen nicht aus: „Vermutlich greife ich noch mal ein paar Ligen höher an.“

Ein kurzfristigeres Ziel hat er für Ende Mai ins Auge gefasst: Nach einem Halbmarathon beim Bad Liebenwerdaer Elsterlauf am 31. Mai möchte er am selben Tag eine ähnliche fußballerische Dominanz gegen den VfB Herzberg II auf den Rasen bringen.