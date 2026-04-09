Philipp Postels wechselt zum TuS Zeven!

Der TuS Zeven hat den ersten externen Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt: Philipp Postels wechselt vom Bade SC zum TuS und wird künftig die Defensive verstärken. Das gab der Kreisligist via Instagram bekannt..

Der Innenverteidiger konnte bereits im Probetraining überzeugen und hinterließ beim Trainerteam einen starken Eindruck. Trainer Sören Haß erklärt dazu: „Philipp hat im Probetraining einen hervorragenden Eindruck hinterlassen und bringt alles mit, was für unser Spiel auf der Innenverteidigerposition wichtig ist. Wir freuen uns riesig, dass er sich für uns und unseren Weg entschieden hat.“

Auch Postels selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich habe mich für den Wechsel entschieden, weil ich in einem Umfeld spielen will, das mich wirklich herausfordert.“ Besonders das erste Kennenlernen habe ihn überzeugt: „Schon im Probetraining habe ich gemerkt, dass das Team unglaublich ehrgeizig ist – und das passt genau zu mir.“