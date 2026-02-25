Philipp Nüßmann kehrt zum TSV Wetschen zurück

Erfahrung für das Aufstiegsrennen – Foto: Maximilian Meyer

Der TSV Wetschen kann für die kommende Saison einen Rückkehrer begrüßen: Philipp Nüßmann wird ab Sommer wieder das Trikot des Vereins tragen. Der 31-Jährige schließt sich der zweiten Herren an und soll das Team mit seiner Erfahrung als Führungsspieler verstärken.

In den vergangenen zwei Jahren stand Nüßmann beim TuS Wagenfeld in der Bezirksliga unter Vertrag. Zuvor hatte er bereits zehn Jahre für den TSV Wetschen gespielt. In dieser Zeit erlebte er unter anderem zwei Aufstiege in die Landesliga, sicherte mit der Mannschaft Klassenerhalte, nahm an Aufstiegsrunden teil und absolvierte zahlreiche Pokalspiele.

Aktuell befindet sich die zweite Herren des TSV Wetschen im Aufstiegsrennen der 1. Kreisklasse. Mit Blick auf die kommende Spielzeit könnte Nüßmanns Erfahrung eine wichtige Rolle spielen, insbesondere im Falle des angestrebten Sprungs in die Kreisliga.