Philipp Neehof ist Spieler der Woche

FuPa Niedersachsen präsentiert den “MVP” – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein

Was bedeutet es dir, Spieler der Woche zu sein?

Philipp Neehof vom SV Eintracht Emmen ist zum Spieler der Woche gewählt worden. Der 22-jährige Angreifer überzeugte am Wochenende mit einer starken Leistung und war beim 4:0-Erfolg seiner Mannschaft mit zwei Treffern und einer Vorlage entscheidend beteiligt. Im Interview spricht er über das Spiel, seine aktuelle Form und die Ziele für die Saison.

Zwei Tore und eine Vorlage beim 4:0 - wie hast du das Spiel persönlich erlebt?

Ich war sehr überrascht, dass ich zum Spieler der Woche auserkoren wurde, habe nicht damit gerechnet, aber mich natürlich sehr darüber gefreut.

Das Spiel lief von Anfang an ganz gut, nur die Tore haben in der ersten Hälfte gefehlt. In der zweiten Hälfte kamen wir dann direkt wieder gut rein und der Knoten ist mit dem ersten Tor geplatzt und ab dem Moment haben wir befreit aufgespielt.

Was hat aus deiner Sicht an diesem Wochenende besonders gut funktioniert?

Das Tor zu treffen hat in dem Spiel einfach funktioniert, davor war die Chancenverwertung nicht so optimal

Du hast jetzt deine ersten Saisontore erzielt - hat sich bei dir dadurch etwas gelöst oder war es einfach eine Frage der Zeit?

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis da endlich mal ein Ball reinfliegt, da ich auch sehr gut Mitspieler habe, die mir die Bälle immer sehr gut auflegen.

Eure Mannschaft steht auf Platz zwei - glaubt ihr noch an den Aufstieg trotz des Rückstands?

Wir werden auf jeden Fall nicht aufgeben, aber versuchen in erster Linie erstmal den zweiten Platz zu festigen.

Was sind deine persönlichen Ziele für den Rest der Saison?

Meine Ziele sind auf jeden Fall jetzt noch viele Tore zu schießen und vorzubereiten, sodass ich der Mannschaft so gut wie es geht helfen kann, die Spiele zu gewinnen.

Du hast bisher in der ersten und zweiten Kreisklasse gespielt - kannst du dir vorstellen, nochmal höher anzugreifen?

Ich fühle mich in Emmeln sehr wohl, also wenn wir mit Emmeln nochmal höher spielen, dann natürlich gerne, würde den Verein aber nicht verlassen, um höher zu spielen.