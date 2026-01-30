Philipp Mohr zieht sich beim SV Altengamme zurück

Die Aufgaben des bisherigen Sportlichen Leiters sollen künftig auf mehrere Schultern verteilt werden. Im Management-Team übernehmen Alexander Müller, Gesa Fenn und Thomas Bierwagen die Verantwortung. Ob das bestehende Team bis zum Sommer noch ergänzt wird, will der Verein intern prüfen.

Mohr begründete seinen Schritt mit der hohen Belastung der vergangenen Jahre. Die Entscheidung sei über einen längeren Zeitraum gereift. Er habe die Aufgabe stets mit großer Leidenschaft ausgefüllt, was nach einer ereignisreichen und intensiven Phase Spuren hinterlassen habe. Bereits im vergangenen Winter habe sich der Verein deshalb im Funktionsteam neu aufgestellt, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen.