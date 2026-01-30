Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Philipp Mohr zieht sich beim SV Altengamme zurück
Nach mehr als 16 Jahren endet eine prägende Ära im Management des Hamburger Vereins
Beim SV Altengamme steht ein personeller Einschnitt bevor. Philipp Mohr wird sein Amt als Sportlicher Leiter zum Ende der laufenden Saison niederlegen. Damit verabschiedet sich der 28-Jährige nach mehr als 16 Jahren aus einer zentralen Rolle beim Verein, davon rund zehn Jahre in hauptverantwortlicher Funktion. Mohr galt über Jahre hinweg als prägendes Gesicht des SVA und war maßgeblich an der sportlichen und strukturellen Entwicklung beteiligt.
Die Aufgaben des bisherigen Sportlichen Leiters sollen künftig auf mehrere Schultern verteilt werden. Im Management-Team übernehmen Alexander Müller, Gesa Fenn und Thomas Bierwagen die Verantwortung. Ob das bestehende Team bis zum Sommer noch ergänzt wird, will der Verein intern prüfen.
Mohr begründete seinen Schritt mit der hohen Belastung der vergangenen Jahre. Die Entscheidung sei über einen längeren Zeitraum gereift. Er habe die Aufgabe stets mit großer Leidenschaft ausgefüllt, was nach einer ereignisreichen und intensiven Phase Spuren hinterlassen habe. Bereits im vergangenen Winter habe sich der Verein deshalb im Funktionsteam neu aufgestellt, um einen geordneten Übergang zu ermöglichen.
Zugleich zeigte sich Mohr überzeugt davon, dass der SV Altengamme organisatorisch und sportlich gut gerüstet ist. Das Management-Team, das Trainerumfeld und die Mannschaft seien so stabil aufgestellt wie selten zuvor. Mit Dankbarkeit und Stolz blickt er auf die gemeinsame Zeit zurück und betont seine enge Verbundenheit mit dem Verein und dem Umfeld in Altengamme.
Mit dem Rückzug Mohrs endet beim SV Altengamme eine lange und prägende Phase. Der Verein steht damit vor der Aufgabe, die gewachsenen Strukturen ohne sein langjähriges Herzstück weiterzuführen.