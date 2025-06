Philipp Möbius schießt TSV Ottobrunn zum Klassenerhalt

Sogar in Spanien wurde diese zweite Partie aufmerksam verfolgt: In rund 1350 Kilometer Entfernung vom Sport- und Freizeitpark Egling zitterte Matthias Schmidt kräftig mit seiner Mannschaft: „Die Anspannung war die ganze Woche über groß, schon vor dem ersten Spiel. Dann musste ich aus beruflichen Gründen am Tag des Rückspiels nach Valencia. Gottseidank hat der Livestream funktioniert“, schilderte Ottobrunns Sportdirektor seine Gemütsverfassung.

In Haar fanden sich immerhin 624 Zuschauer ein. Sie bekamen kein Fußball-Schmankerl geboten, aber dafür ein bis zum Schlusspfiff spannendes Duell. „Am Anfang haben beide Mannschaften versucht, vor allem keine Fehler zu machen“, so Schmidt, der in der 67. Minute jubeln durfte, als Philipp Möbius eine unübersichtliche Situation nach einem Abwehrfehler der Gastgeber zum entscheidenden Treffer nutzte. „Ich war selber überrascht. Den hat er von der Grundlinie reingemacht“, staunte der Sportdirektor.

„Am Schluss war alles dabei, was zu so einem Relegationsspiel gehört“, fand Schmidt, der allerdings betonte, dass die vielen Ausschlüsse kein Indiz für eine besonders harte Auseinandersetzung waren: „Rot für Haar war eben eine Notbremse, bei uns waren es zwei Allerweltsfouls und ein kleines Handgemenge.“ Schmidt sprach dem Gegner sogar ein großes Kompliment aus, das über die Leistung auf dem Feld hinausging: „Die zwei Spiele waren absolut auf Augenhöhe. Haar war ein sehr fairer Gegner, auch, was das ganze Drumherum angeht. Wir hatten zum Beispiel ein Video auf Instagram gepostet: Wie kommt man nach Haar? Und Haar hat richtig cool reagiert. Diese Relegation hat viel Spaß gemacht.“

Und das natürlich umso mehr, als sie für die Ottobrunner gut ausging. „Es war kein schönes Spiel, aber wichtig ist, dass die Mannschaft den Klassenerhalt geschafft hat. Sie hat es verdient für das, was sie die ganze Saison geleistet hat“, so Schmidt, der mit der Personalplanung für die nächste Saison schon recht weit ist, denn: „Vielleicht kommt noch der eine oder andere Neuzugang. Aber die Mannschaft bleibt zusammen, sie wäre auch in der Kreisklasse zusammengeblieben. Und auch unser Trainer Thomas Seethaler, der alle zusammengehalten hat, macht weiter.“ Am Dienstag, 15. Juli, versammelt der Coach seine Spieler zum Trainingsauftakt am Haidgraben.

TSV Haar – TSV Ottobrunn 0:1 (0:0) TSV Ottobrunn: Knaus - Eichner, Kis-Zsirai Sirchich, Ledermann (56. Cin/86. Leuschner), Schuderer (78. Murati), Hofer, Jeremies, Münster, Hainzl, Radwan, Möbius Tor: 0:1 Möbius (67.) Rot: M. Pollok/Haar (90.+5, Notbremse) Gelb-Rot: Jeremies (90.+8, wiederholtes Foulspiel) Zeitstrafen: Hainzl (85.), Murati (90.+7)

Die zwei Spiele waren absolut auf Augenhöhe. Haar war ein sehr fairer Gegner, auch, was das ganze Drumherum angeht.

Mathias Schmidt Sportdirektor TSV Ottobrunn