Philipp Meissner folgt auf Stephan Bischof beim SV Bergatreute

Vor dem Hintergrund des Abstiegs aus der Bezirksliga in die Kreisliga A1 sowie eines Umbruchs im Kader durch mehrere Abgänge und Karriereenden erfahrener Spieler erhofft sich der Verein neue Impulse für die sportliche Weiterentwicklung.

Der SVB und Cheftrainer Stephan Bischof gehen künftig getrennte Wege. Nach vier Jahren als verantwortlicher Trainer der ersten Herrenmannschaft hat die sportliche Leitung entschieden, zur kommenden Saison einen Neuanfang auf der Trainerposition einzuleiten.

In seiner ersten Saison als Cheftrainer verpasste die Mannschaft den Relegationsplatz zum Klassenerhalt knapp und musste den Gang in die Kreisliga antreten.

Stephan Bischof durchlief als Spieler sämtliche Jugendmannschaften des SVB und übernahm nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Trainer-B-Lizenz zur Saison 2022/23 die erste Herrenmannschaft in der Bezirksliga von seinem Vorgänger Norbert Badstuber.

Bereits in der darauffolgenden Spielzeit gelang dem Team mit lediglich zwei Saisonniederlagen der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga.

Nach einem 10. Tabellenplatz in der Saison 2024/25 konnte die Mannschaft den Klassenerhalt in der abgelaufenen Saison nicht sichern und wird in der kommenden Spielzeit erneut in der Kreisliga A1 antreten.

Der SVB bedankt sich bei Stephan Bischof ausdrücklich für sein großes Engagement, seine Verbundenheit zum Verein und seinen Einsatz in den vergangenen Jahren. Für seine persönliche und sportliche Zukunft wünscht ihm der Verein alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Mit Beginn der Vorbereitung wird Philipp Meissner das Traineramt übernehmen. Meissner war bis zum vergangenen Winter bei der SG Baienfurt. Zuvor war er beim TSV Eschach, wo er mit dem Team den Aufstieg von der Bezirksliga in die Landesliga geschafft hat.

Wir heißen Philipp Meissner beim SVB herzlich willkommen und wünschen ihm gemeinsam mit Ralf Geiger (Trainer SVB 2) und Markus Dietenberger (Trainer SGM) für die bevorstehenden Aufgaben viel Erfolg, ein glückliches Händchen und stets die richtigen Entscheidungen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit.