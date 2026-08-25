Philipp Licht kehrt zu den Stuttgarter Kickers zurück

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers haben Philipp Licht verpflichtet. Der 18-jährige Mittelfeldspieler kehrt damit zu den Blauen zurück. Philipp Licht war bis Juli 2024 für die Kickers aktiv und wechselte anschließend zum VfL Wolfsburg, wo er in den vergangenen zwei Jahren weiter ausgebildet wurde. In der abgelaufenen Saison kam Philipp Licht 24-mal in der U19 des VfL Wolfsburg zum Einsatz. Philipp Licht ist im zentralen Mittelfeld auf der Sechser- oder Achterposition einsetzbar.

„Für mich ist es etwas Besonderes, zu den Kickers zurückzukehren. Ich kenne den Verein und das Umfeld noch aus meiner ersten Zeit hier. Ich möchte kontinuierlich besser werden und freue mich, das Trikot der Blauen jetzt auch im Herrenbereich tragen zu dürfen“, sagt Philipp Licht.