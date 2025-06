Philipp Kirsamer verlässt den FV Ravensburg Richtung Regionalliga

Nach zwei Jahren beim FV Ravensburg schlägt Philipp Kirsamer ein neues Kapitel in seiner Fußballlaufbahn auf. Der 22-jährige Stürmer wechselt zum FC Memmingen in die Regionalliga Bayern. Für den FV Ravensburg war Kirsamer in der Oberliga Baden-Württemberg eine der zentralen Offensivkräfte, in 49 Einsätzen erzielte er zwölf Tore. Hinzu kommen sechs Spiele für die zweite Mannschaft in der Landesliga, in denen ihm zwei weitere Treffer gelangen.