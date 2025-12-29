Philipp Hinze verstärkt den SV Langenstein Verlinkte Inhalte Langenstein

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, doch der SV Langenstein hat noch ein besonderes Präsent für alle die es mit der Landesklassemannschaft halten – Philipp Hinze wird zur Rückrunde den Kader verstärken. Von einer Überraschung kann jedoch keine Rede sein. Ex-Bundesligaspieler Nils Petersen hatte den Wechsel bereits im November beim Amateurfußball-Podcast „Musste machen“ verkündet.

Mit Philipp Hinze kommt ein Spieler mit hoher Spielintelligenz und viel Erfahrung in den Maiwinkel. Neben einer Ausbildung beim FC Magdeburg spielte Philipp Hinze bereits in der Oberliga für Barleben, sowie auf Landesebene für verschiedene Harzer Teams. Zuletzt folgte der Wechsel vom Blankenburger FV zum SV Westerhausen in die Verbandsliga. Berufsbedingt konnte er hier nur in drei Spielen mitwirken, in denen ihm ein Assist gelang. Nach fast einem Jahr ohne Fußball ist Philipp Hinze jetzt wieder mit seinen Freunden Christoph Pinta und Maximilian Krumnow vereint. Ähnlich wie die beiden vor ihm, wird Philipp insbesondere mit seiner Ballsicherheit und guten Spieleröffnung unser Niveau weiter anheben.