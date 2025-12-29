Philipp Hinze verstärkt den SV Langenstein

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, doch der SV Langenstein hat noch ein besonderes Präsent für alle die es mit der Landesklassemannschaft halten – Philipp Hinze wird zur Rückrunde den Kader verstärken.
Von einer Überraschung kann jedoch keine Rede sein. Ex-Bundesligaspieler Nils Petersen hatte den Wechsel bereits im November beim Amateurfußball-Podcast „Musste machen“ verkündet.
Mit Philipp Hinze kommt ein Spieler mit hoher Spielintelligenz und viel Erfahrung in den Maiwinkel. Neben einer Ausbildung beim FC Magdeburg spielte Philipp Hinze bereits in der Oberliga für Barleben, sowie auf Landesebene für verschiedene Harzer Teams. Zuletzt folgte der Wechsel vom Blankenburger FV zum SV Westerhausen in die Verbandsliga. Berufsbedingt konnte er hier nur in drei Spielen mitwirken, in denen ihm ein Assist gelang.
Nach fast einem Jahr ohne Fußball ist Philipp Hinze jetzt wieder mit seinen Freunden Christoph Pinta und Maximilian Krumnow vereint. Ähnlich wie die beiden vor ihm, wird Philipp insbesondere mit seiner Ballsicherheit und guten Spieleröffnung unser Niveau weiter anheben.
Philipp Hinze selbst begrüßt die Fans des SV Langenstein mit folgenden Worten:
„Ich habe richtig Bock in der Rückrunde für den SV Langenstein zu kicken! Mit meinem Job ist der Amateur-Fußball nicht immer leicht zu vereinen - aber wenn es passt, will ich mit meinen Freunden zusammenspielen und auf & neben dem Platz eine Menge Spaß haben. Neben meinen dicken Kumpels Krumme & Pinne kenne ich auch schon ein paar andere Jungs von diversen Abendveranstaltungen. Dass ich als Kind in Langenstein-Bettwäsche geschlafen habe, ist ohnehin klar. In der Rückrunde wollen wir untermauern, dass wir in der Landesklasse mindestens das drittbeste Team sind. Wenn ich der Mannschaft sportlich und bei der grundsätzlichen Entwicklung helfen kann, bin ich glücklich. Mit dem Blick auf unsere Truppe und das Top-Trainerteam bin ich sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Zeit haben. Sport frei!“
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!