Philipp Hecht verstärkt Vorwärts Nordhorn ab Sommer! Neuzugang aus den eigenen Reihen von NK · Heute, 00:37 Uhr · 0 Leser

Der SV Vorwärts Nordhorn verstärkt seinen Kader im Sommer mit einem Talent aus den eigenen Reihen: Philipp Hecht rückt aus der U19 in die erste Mannschaft auf. Das gab der Verein via Instagram bekannt..

Der Offensivspieler machte in der laufenden Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam und erzielte bislang 13 Treffer in 16 Spielen in Bezirks- und Landesliga sowie im Bezirkspokal. Hecht war in der Hinrunde noch mit der U19 auf Landesliganiveau aktiv, bevor das Team in die Bezirksliga abstieg, wo man nach drei Spielen drei souveräne Siege einfuhr. Ab Sommer folgt für ihn der nächste Schritt in den Herrenbereich.

Trainer Viktor Maier sieht den Aufstieg als logische Entwicklung: „Philipp hat sich durch seine konstant guten Leistungen in der Jugend diese Chance absolut verdient. Er bringt viel Qualität mit, kann sich jetzt bei uns ohne Druck zeigen und sich hinter erfahrenen Stürmern weiterentwickeln.“ Auch der künftige sportliche Leiter Nico Weusmann hebt die Bedeutung der Nachwuchsarbeit hervor: „Wir sind sehr stolz auf die hervorragende Jugendarbeit in unserem Verein. Philipp ist ein weiteres Beispiel dafür, dass sich dieser Weg auszahlt.“ Zudem verweist er auf jüngste Eindrücke: „Besonders im Perspektivspiel gegen die U21 von HHC Hardenberg in der vergangenen Woche hat er gemeinsam mit anderen Spielern sehr gute Leistungen gezeigt.“