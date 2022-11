Philipp Griethe macht Borussia zum DERBY-SIEGER

Seit Wochen fieberten die Fußballfans unterhalb von Roten -und Lindenberg, dieser Begegnung entgegen. Die SG Wacker 14 Teistungen traf im Lindenberg Derby, auf die Neuendorfer Borussia. Die Vorzeichen der Begegnung sprachen klar für den Gastgeber, der mit 14 Punkten auf der Habenseite den zweiten Tabellenplatz einnimmt. Der Aufsteiger aus Neuendorf konnte bisher noch keinen Sieg in der neuen Liga einfahren, lediglich zwei Unentschieden konnte die Mannschaft von Trainer Mo Alayan, bisher für sich verbuchen.

Bis auf den verletzten Vinzenz Griethe hatte Borussia alle Spieler an Bord und war gewillt, nach dem Einzug in das Viertelfinale des Krombacher Kreispokals in der Vorwoche beim Thamsbrücker SV, endlich den ersten Sieg in der Liga einzufahren. Das dieses Vorhaben ausgerechnet im Derby gegen den Erzrivalen gelingen sollte, war für die Anhänger der Neuendorfer Borussia, die ihre Mannschaft in den bisherigen Spielen leidenschaftlich unterstützten, nochmal eine zusätzliche Motivation und sie machten sich zahlreich auf den Weg zum Kunstrasenplatz am Klosterholz.

Mit Beginn der Partie versuchte Borussia, dass Spiel zu bestimmen und ließ den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen. Der Gastgeber schien von dem Spiel des Aufsteigers beeindruckt und fand in den ersten zehn Minuten kein Mittel gegen die spielstarken Gäste.

In der 11. Spielminute gingen die Gastgeber durch einen direkt verwandelten Freistoß von David Hartel, auf Grund des bisherigen Spielverlaufs, etwas überraschend mit 1:0 in Führung. Nachdem Borussia zu nachlässig im Spielaufbau agierte und Teistungen die Neuendorfer Hintermannschaft unter Druck setzte, konnte der auffällige Jannik Schlotterhose nur per Foul gestoppt werden und David Hartel traf zur Führung für seine Farben, welche für großen Jubel bei den Anhängern der Gastgeber sorgte. In der Folgezeit konnte Neuendorf nicht mehr an die ersten zehn Minuten anknüpfen und die Spielgemeinschaft aus Teistungen war jetzt Herr auf dem eigenen Platz. Besonders der bereits erwähnte Jannik Schlotterhose und Tim Nickel, sorgten mit Spielwitz und Geschwindigkeit, immer wieder für Gefahr vor dem Tor der Gäste.

Die 36. Spielminute brachte dann den vom zahlreichen Anhang der Neuendorfer viel umjubelten Ausgleich. Jan Osburg wurde im Strafraum zu Fall gebracht und das in allen Belangen sehr umsichtige Schiedsrichter-Gespann um Schiri Christian Müller gab Strafstoß. Leon Thriene ließ dem Keeper der Teistunger keine Chance und verwandelte souverän zum 1:1. Im weiteren Spielverlauf konnte Neuendorf das Spielgeschehen etwas offener gestalten als zuvor, jedoch waren die Gastgeber nach wie vor die bestimmende Mannschaft, besonders bei Standardsituationen. Ein Eckball war es dann auch, der die Halbzeitführung der SG Wacker Teistungen brachte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, war Routinier Michael Böduel per Kopf zur Stelle und traf freistehend zum 2:1.



Die zweite Spielhälfte begann und man sah sofort, dass die Begegnung noch lange nicht entschieden war. Borussia konnte wieder an ihr Spiel aus den ersten Minuten anknüpfen und gefiel besonders, durch den an diesem Tag glänzend aufgelegten Marcel Engelhardt. Neuendorf setzte die Gastgeber immer wieder unter Druck und zeigte, dass man den Spielstand noch korrigieren kann. Jannik Hackethal hatte zwei Mal die Gelegenheit zum Ausgleich, scheiterte jedoch jeweils freistehend (55. und 62. Spielminute), an Wacker Keeper Jelonek, der beide Male gut parierte. In der 66. Spielminute wechselte Borussen-Coach Mo Alayan Daniel Engelhardt ein, um der Offensive seiner Mannschaft einen neuen Impuls zu geben. Dieser Wechsel machte sich schnellstens bezahlt, denn Daniel Engelhardt erzielte per Weitschuss aus ca. 25 m, in der 67. Spielminute, den verdienten Ausgleich für die Borussia.

In der Folge gab man sich keinesfalls mit einer Punkteteilung zufrieden, beide Mannschaften wollten den Sieg. Auf Neuendorfer Seite vergaben Pascal Engelhardt, Jan Osburg und Marcel Engelhardt gute Gelegenheiten ihre Farben in Führung zu bringen. Die Gastgeber scheiterten zweimal an Borussen-Keeper Antonio Glahn, der mit super Reflexen auf der Torlinie

(75. und 81. Spielminute), seine Mannschaft vor einem erneuten Rückstand bewahrte. In der Schlussphase der Begegnung setzte die Neuendorfer Borussia den Gastgeber weiter unter Druck, die Mannschaft wollte den Derby-Sieg. Als in der Nachspielzeit (92. Spielminute), Marcel Engelhardt gefoult wurde, gab der Schiedsrichter Freistoß für Neuendorf. Pascal Engelhardt trat an, um den Freistoß aus ca. 20 m, zentral auszuführen. Der Ball kommt halbhoch auf das Tor, der Keeper kann ihn nur in Richtung des aufgerückten Christoph Vogt klären. Christoph Vogt köpft den Ball auf das Tor, der Torwart klärt zur Seite, Philipp Griethe läuft ein, zieht mit links ab und macht mit seinem Treffer zum 2:3, die Neuendorfer Borussia zum Derby-Sieger.