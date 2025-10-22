Philipp Divis möchte dem 1. FC Kleve schnell wieder helfen

Philipp Divis musste am Sonntag dann doch wieder den Platz einnehmen, auf dem er eigentlich auf gar keinen Fall sitzen wollte. Der 26-jährige Abwehrchef des Oberligisten 1. FC Kleve hatte eigentlich gehofft, in der Partie beim VfL Jüchen-Garzweiler in die Startelf zurückkehren zu können. Doch er musste beim 0:4 wegen einer Knieverletzung erneut passen und sich das traurige Geschehen auf dem Rasen von der Ersatzbank aus angucken.

Das Abschlusstraining am Freitag hatte der Innenverteidiger noch absolviert. Doch tags darauf hatte er wieder Schmerzen im lädierten Knie. „Ich habe halt gemerkt, dass ich zwei Wochen mit dem Training hatte aussetzen müssen. Deshalb wäre es noch nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, um in Jüchen schon wieder zu spielen“, sagt der Abwehrspieler.

Sein Plan ist es jetzt, in dieser Woche alle Trainingseinheiten mitzumachen, „um das Knie wieder an die Belastung zu gewöhnen“. Der Klever Abwehrchef hofft, dass es dann am Sonntag, 15 Uhr, zu einem Einsatz im Heimspiel gegen den Tabellensechsten Sportfreunde Baumberg reicht. „Denn es nervt mich sehr, dass ich der Mannschaft in dieser Situation nicht auf dem Platz helfen kann.“

Denn die kann im Moment wirklich jede Hilfe gebrauchen. Der 1. FC Kleve hatte am Sonntag beim Neuling einen blutleeren Auftritt hingelegt, was Trainer Umut Akpinar nach der Partie als „bodenlose Frechheit“ bezeichnet hatte. Bereits in der Halbzeitpause hatte der Coach seinem Personal lautstark die Leviten gelesen. Philipp Divis hatte Verständnis dafür, dass Umut Akpinar tief enttäuscht von seiner Mannschaft war. Schließlich hatte der 1. FC Kleve beinahe fahrlässig die Chance verspielt, die sich tags zuvor durch die deutlichen Niederlagen des SV Biemenhorst und des 1. FC Monheim eröffnet hatte. Er hätte die Abstiegsplätze mit einem Sieg verlassen können.

„Man muss als Tabellenletzter mit dem Wissen, was man an diesem Spieltag eigentlich hätte reißen können, ganz anders auftreten“, sagt Divis. Doch von Beginn an stimmten Einsatz und Körpersprache nicht.

Schiedsrichter Sam Zergan (Düsseldorf) unternahm einiges, um die Niederlage noch bitterer werden zu lassen. Er zeigte Niklas Klein-Wiele und Frederik Meurs unberechtigte Gelb-Rote Karten und pfiff zudem einen Elfmeter für den Gastgeber, der selbst für Jüchener Fans und Spieler eine Lachnummer war.

Zuversicht ist da

Philipp Divis bleibt aber zuversichtlich, auch wenn er mit seiner Mannschaft am Tabellenende steht. „Wir wussten vor der Saison, dass wir einige junge Spieler im Team haben, die noch eine Menge lernen müssen, was seine Zeit braucht. Wir stehen als Mannschaft hinter diesem Weg und versuchen derzeit, das Beste daraus zu machen“, so Divis.

Er glaubt weiter daran, dass der 1. FC Kleve erneut den Klassenerhalt schafft. „Da bin ich sehr zuversichtlich. Wir stehen ja auch noch fast am Anfang der Saison. Es sind erst zehn Partien gespielt, also ist noch alles drin. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht den Anschluss verlieren“, sagt Philipp Divis. Ab Sonntag will er wieder auf dem Platz dabei helfen.