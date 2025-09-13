Philipp Divis ist Mister Zuverlässig für den 1. FC Kleve

Philipp Divis hat am Mittwoch wieder einen eindrucksvollen Beweis erbracht, wie wichtig er für den Oberligisten 1. FC Kleve ist. Der 26-jährige Innenverteidiger hat beim 3:1-Heimsieg im Pokalspiel gegen den Ligarivalen 1. FC Monheim nicht nur seinen eigentlichen Job mit der gewohnt großen Zuverlässigkeit erledigt, weil er gefühlt jeden Zweikampf gewonnen und das Spiel immer wieder gut aufgebaut hat. Er erzielte auch die Treffer zum 2:0 und 3:0, die sein Team auf Kurs dritte Runde im Pokalwettbewerb des Verbandes Niederrhein gebracht haben.

Trainer Umut Akpinar ist voll des Lobes über den Mann mit der Nummer fünf, der jetzt endgültig der Chef der Abwehr ist, weil Routinier Nedzad Dragovic nach der vergangenen Spielzeit in den Fußball-Ruhestand gegangen ist. „Philipp hat von Anfang an eine sehr wichtige Rolle bei uns eingenommen. Und er hat in dieser Saison noch einmal einen Sprung nach vorne gemacht“, sagt der Coach.

Der Abwehrspieler aus Praest, der 2023 vom Landesligisten PSV Wesel an den Bresserberg gewechselt ist, hat beim Oberligisten sofort Fuß gefasst. Philipp Divis eroberte sich auf Anhieb einen Stammplatz und ist in der vergangenen Saison in der Hierarchie noch ein wenig nach oben geklettert. Er wurde vom Trainerteam zu einem der beiden Stellvertreter von Kapitän Fabio Forster ernannt. Der andere ist Niklas Klein-Wiele.

Dann setzt Akpinar noch einen drauf: „Aktuell ist Philipp Divis mit der Art, wie er Zweikämpfe annimmt und gegen den Mann arbeitet, für mich der beste Innenverteidiger in der Oberliga.“ Die große Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit. Philipp Divis bezeichnet Umut Akpinar „in fußballerischer und menschlicher Hinsicht als den besten Trainer, den ich jemals hatte“.

„Dass mir diese Rolle als Führungsspieler übertragen wurde, hat wahrscheinlich etwas mit mir gemacht. Ich weiß, dass ich nun viel erwachsener spielen muss, weil viel auf mich gesetzt wird“, sagt Philipp Divis. Das Vertrauen hat er in dieser Saison bislang in jeder Partie mit guten Leistungen zurückgezahlt. Der 26-Jährige könnte in dieser Verfassung ein Garant dafür sein, dass der 1. FC Kleve erneut das große Ziel Klassenerhalt erreicht.

Erste Oberliga-Einsätze am Hünting

Ein kleiner Schritt in diese Richtung wurde am Mittwoch auch im Pokal gemacht, als Umut Akpinar allen jungen Akteuren im Kader eine Chance von Beginn an gab. Die zeigten, dass auf sie auch gegen Gegner aus der Oberliga gezählt werden kann. „Wir hatten alle vollstes Vertrauen in die jungen Spieler, die sich diese Chance auch verdient hatten. Ich hatte jedoch nicht gedacht, dass es so gut klappt und die Jungs ihre Aufgabe so gut erledigen. Das gibt dem gesamten Team Selbstvertrauen“, sagt Philipp Divis.

Er hat seine Laufbahn einst beim RSV Praest begonnen, bevor er als D-Jugendlicher zum 1. FC Bocholt gewechselt ist. Am Bocholter Hünting war er auch vier Jahre bei den Senioren aktiv und kam dort schon auf 22 Einsätze in der Oberliga, ehe er 2021 zum PSV Wesel ging. Zwei Jahre später ging es weiter zum 1. FC Kleve, für den seit der vergangenen Saison auch sein jüngerer Bruder Henning Divis spielt. Der 22-Jährige war am Mittwoch als Torhüter auch einer der Garanten für den Sieg im Niederrheinpokal.

Doppelbelastung Sport und Studium

Die beiden Brüder fühlen sich beim 1. FC Kleve wohl. „Die Jungs sind super, das Trainerteam auch. Das ganze Drumherum mit Stadion, Trainingsbedingungen und Umkleidekabinen ist perfekt. Es gibt aktuell keinen Punkt, der dafür spricht, den Verein zu wechseln“, sagt Philipp Divis, der ein WG-Zimmer in Essen hat und die Semesterferien derzeit bei seinen Eltern in Praest verbringt.

Philipp Divis gelingt es noch gut, das anspruchsvolle Studium und Fußball unter einen Hut zu bringen. „Ich werde oft gefragt, wie ich das hinbekomme. Doch der Sport ist für mich der perfekte Ausgleich zum sehr zeitintensiven Studium. Der Fußball bringt mich auf andere Gedanken“, sagt der gelernte Krankenpfleger.

Er wird mit seinen Kollegen in der Abteilung Defensive am Sonntag sehr wahrscheinlich einen sehr intensiven Job haben. Denn der Vorletzte, der nach vier Spielen vier Zähler auf dem Konto hat, tritt um 16 Uhr beim drei Punkte besseren Tabellendritten Ratingen 04/19 an. „Ratingen ist für mich der Favoit auf den Aufstieg. Aber wir haben gegen diesen Gegner immer gut ausgesehen und nichts zu verlieren“, sagt Philipp Divis.

Auch Umut Akpinar hat eine hohe Meinung vom Gegner. „Die Mannschaft ist vor dieser Saison enorm verstärkt worden. Wir treffen auf die wahrscheinlich beste Offensive in der Liga. Trotzdem wollen wir etwas mitnehmen“, sagt der Coach.