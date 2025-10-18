Philipp Divis geht auf Nummer sicher

Sein Name wurde in den vergangenen beiden Partien des 1. FC Kleve im Spielbericht unter der Rubrik Ersatzbank aufgeführt. Doch an einen Einsatz von Philipp Divis war nicht zu denken. Der Innenverteidiger des Oberligisten nahm nur im Trikot auf der Bank Platz, um seine Teamkollegen bei den Heimauftritten in der Meisterschaft (1:3 gegen den TSV Meerbusch) und im Pokal (2:5 nach Verlängerung gegen den SC St. Tönis) von dort aus mit dem einen oder anderen Tipp für die Defensivarbeit zu unterstützen.

Ob der 26-Jährige, den eine Reizung im Knie zum Zuschauen verurteilt hat, am Sonntag, 15 Uhr, beim heimstarken Neuling VfL Jüchen-Garzweiler die Klever Abwehr wieder auf dem Platz dirigieren wird, ist noch fraglich. Am Donnerstag gab es einen Hoffnungsschimmer. „Ich bin heute gejoggt und hatte keine Schmerzen. Das ist ein gutes Zeichen“, sagte der Medizinstudent.

Beschlossene Sache ist sein Einsatz damit noch nicht. Philipp Divis wollte am Freitagabend beim Abschlusstraining erst mit dem Ball am Fuß testen, wie das Knie auf stärkere Belastung reagiert. „Und dann werden wir entscheiden, ob ich am Sonntag dabei sein werde“, so der 26-Jährige.

Er will dabei so vorgehen, wie es auch bei seinem Job auf dem Fußballplatz oberstes Gebot ist. „Ich werde auf Nummer sicher gehen und nur spielen, wenn kein Risiko besteht“, sagt Philipp Divis. Er ist aber guter Dinge, dass es bis Sonntag reichen könnte. „Denn das Knie ist nur noch ein bisschen gereizt.“

Trainer Umut Akpinar hofft, dass er wieder auf den Führungsspieler setzen kann. Denn vor allem beim 1:3 gegen den TSV Meerbusch hat sich gezeigt, dass der Innenverteidiger der Spieler ist, den der 1. FC Kleve eigentlich am schlechtesten ersetzen kann.

Mehrere Optionen im Angriff

In der Offensive hat der Coach dagegen nach der Pokal-Niederlage die Qual der Wahl. Joel Agbo, Diwan Duyar und Dario Gerling, die nach schwächeren Leistungen zuvor nicht erste Wahl gewesen waren, haben offenbar ihre Lehren aus ihren Rollen als Bankdrücker gezogen. Sie überzeugten gegen St. Tönis mit viel Einsatz. „Sie haben ihre Sachen gut gemacht“, so Akpinar, für den es in Jüchen nur ein Ziel gibt: „Wir müssen unbedingt punkten.“

Für den 1. FC Kleve wird es ein Wiedersehen mit zwei Ex-Spielern geben. Justin Francis, der den Klub im Sommer nach nur einem Jahr wieder verlassen hat, weil ihm die Fahrten von Mettmann zum Training zu weit waren, stand in allen neun Partien für den Neuling auf dem Platz.

Zudem gehört Hasan Akcakaya, der vom TSV Meerbusch kam, zum Jüchener Aufgebot. Er war 2023 und 2024 in 46 Oberliga-Spielen für den 1. FC Kleve im Einsatz.