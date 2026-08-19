Philip Kuhn schießt vier Tore: FC Ismaning zerlegt Gundelfingen 5:0

FC Ismaning : SpVgg Landshut, 31.07.2026Foto: MichalekPhilip Kuhn – Foto: Dieter Michalek

Der FC Ismaning gewinnt in der Bayernliga mit 5:0 gegen den FC Gundelfingen. Philip Kuhn traf dabei viermal – drei Tore davon allein in der ersten Halbzeit.

In den ersten Wochen der Bayernliga-Saison waren die Leistungen des FC Ismaning an sich sehr ordentlich, nur der Ertrag stimmte nicht. Mit reihenweise vergebenen Chancen stotterte der Motor und nun explodierte der FCI. Mit 5:0 (4:0) hat man auch in der Höhe verdient den FC Gundelfingen abgeschossen. Überragender Mann beim FCI war der vierfache Torschütze Philip Kuhn.

„Ich dachte, dass ich beim falschen Spiel bin“, witzelte der Ismaninger Trainer Jacky Muriqi nach dem Schützenfest und einer Top-Leistung, bei der die Mannschaft reagierte auf ein ernstes Gespräch vom Vortag. Da hatte der Trainer bemängelt, dass man zuletzt beim 2:3 gegen Wasserburg mit dem Kopf nicht bei der Sache war und so dann auch viele Zweikämpfe verlor. Diesmal brachte einer der ersten Zweikämpfe den Elfmeter zur Führung. Gianluca Wild schickte Philip Kuhn auf die Reise, der am Torwart vorbeizog und von diesem gelegt wurde. Beim Elfmeter gab es ein Wiedersehen der beiden, denn Kuhn machte sein Tor eben vom Punkt aus. Der Gefoulte war so felsenfest von sich überzeugt, dass es bei dem Schützen keine Diskussion gab.

Beim 2:0 war erneut Gianluca Wild erneut der Ausgangspunkt, denn der Keeper konnte seinen Freistoß gerade noch mit den Fingerspitzen an den Pfosten abwehren. Der in die Startelf rotierte Janosch Barho staubte ab und das war dann das Tor, dass man einfach mal so erzwingen kann mit Präsenz im gegnerischen Strafraum.

Und dann kam das Ergebnis des Gesprächs vom Vortag. Da hatte man sich vorgenommen, konsequent die Zweikämpfe zu bestreiten und dann schnell auf Attacke umzuschalten. Nach diesem Muster fielen die weiteren Tore von Philip Kuhn (31., 45.), der mit einem lupenreinen Hattrick den Pausen-Drink genießen durfte. Die Ismaninger erkannten sich selbst nicht mehr an diesem Sahnetag.

Nach der Pause wackelten die Gäste dann zumindest ein bisschen. Nach einer Stunde musste Torwart Lorenz Becherer zweimal groß eingreifen, um das Tor zu verhindern. Gundelfingen hatte auch in der ersten Hälfte die eine oder andere Torszene, hätte auch ein bis zwei Tore schießen können. Klar war dennoch, dass der FC Ismaning an diesem Tag nicht zu schlagen war.

Als dann für Außenbahn-Spieler Philip Kuhn die Auswechslung mit Applaus vorbereitet wurde, legte er noch schnell ein Tor nach. Damit fiel der Jubel größer aus und die Nummer 14 der Blau-Weißen hat nun sechs Saisontreffer. Der FC Ismaning ist voll dabei im Mittelfeld der Liga und mit dem neuen Ballermann hat man einen Kandidaten für die magische Stürmermarke der 15 Saisontore. Das Sonderlob fiel Trainer Jacky Muriqi dann auch nicht schwer: „Philip ist ein Spieler mit viel Qualität. Und in diesem Spiel hat er auch konsequent Richtung Tor abgeschlossen.“