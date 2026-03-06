Philip Bohnsack neuer Co-Trainer beim Oldenburger SV

Der Oldenburger SV freut sich, Philip Bohnsack als neuen Co-Trainer für die kommende Saison 2026/2027 begrüßen zu dürfen. Bohnsack wird das Trainerteam um Florian Stahl verstärken, mit dem er sich auf dem B-Lizenzlehrgang in Malente kennengelernt hat. Neben einer B-Lizenz verfügt Bohnsack zusätzlich über eine Torwarttrainer-Lizenz. Bohnsack war zuletzt jahrelang beim MTV Ahrensbök tätig.

Obmann Lars Brunner äußert sich zur Verpflichtung: "Die Gespräche mit Philip Bohnsack waren von Anfang an sehr offen und konstruktiv. Er hat sowohl fachlich als auch persönlich einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Uns war besonders wichtig, das Trainerteam breiter und aufzustellen, um die sportliche Entwicklung voranzutreiben. Philip bringt eine Menge Engagement und neue Ideen mit, die perfekt zu unserem Verein passen. Wir sind überzeugt, dass Philip nicht nur der Mannschaft, sondern auch dem gesamten Trainerteam wertvollen Input geben wird und sich als Persönlichkeit mit Florian sehr gut ergänzt. Insgesamt sind wir sehr zuversichtlich, dass wir mit dieser neuen Konstellation bestens für die kommende Saison aufgestellt sind."

Auch Philip Bohnsack blickt motiviert auf die neue Aufgabe: „Durch den Kontakt zu Stahler und Blubber im Rahmen des B-Lizenz Lehrgangs sowie die sehr guten Gespräche beim OSV habe ich schnell einen sehr positiven Eindruck vom Verein bekommen. Das familiäre Umfeld hat mich zusätzlich überzeugt. Für mich ist der Schritt zum OSV eine große Chance, mich persönlich und sportlich gemeinsam mit der Mannschaft weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.