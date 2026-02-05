Phil Wallat verstärkt das Torwartteam beim TSV Bardowick Bezirksligist reagiert auf Ausfall und Abgang von NK · Gestern, 23:54 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Aufgrund der kurzfristigen Verletzung von Christian Glebke sowie des Abgangs von Paul-Eric Mattfeldt sah sich der TSV Bardowick auf der Torhüterposition zum Handeln gezwungen. Diese Lücke konnte nun mit der Verpflichtung von Phil Wallat geschlossen werden. Das gab der Bezirksliga-Dritte via Instagram bekannt..

Roman Razza erklärt via Instagram die Situation:

„Nach der kurzfristigen Verletzung von Christian Glebke sowie dem Abgang von Paul-Eric Mattfeldt bestand auf der Torhüterposition Handlungsbedarf. Umso erfreulicher ist es, dass der Wechsel von Phil Wallat erfolgreich realisiert werden konnte. Ein besonderer Dank gilt dabei dem SV EMmendorf für die unkomplizierte und reibungslose Zusammenarbeit.“ Wallat bringt Landesligaerfahrung mit und entschied sich bewusst für eine Rückkehr in den leistungsorientierten Fußball. Bereits in den ersten Trainingseinheiten hinterließ er einen starken Eindruck. „Bereits in den ersten Trainingseinheiten überzeugte er mit seiner Qualität, seinem Ehrgeiz und seiner Präsenz auf dem Platz. Auch unser Torwarttrainer Marko Menke zeigte sich von Beginn an begeistert“, so Razza weiter.