Phil Lenuweit verlängert am Uhlenkrug

Phil Lenuweit verlängert bei ETB SW Essen – Foto: ETB SW Essen

Lenuweit verlängert nach Verletzungspause

Der 21-jährige Torhüter ist ehrgeizig, talentiert und weist das Gardemaß von 1,95 m auf. In der Jugend wurde er bei Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. Seine ersten beiden Jahre im Seniorenbereich verbrachte er bei der SG Wattenscheid 09, ehe er im letzten Sommer zu den Schwarz-Weißen wechselte. In der Saisonvorbereitung warf ihn eine hartnäckige Verletzung zurück, aber er kämpfte sich mit Geduld wieder ran. Seit Anfang Oktober steht er bei den ETB-Meisterschaftsspielen im Tor, und ist seitdem ein sicherer und guter Rückhalt seiner Mannschaft.

Seinen Verbleib am Uhlenkrug kommentiert Phil Lenuweit so: „Ich wurde relativ frühzeitig vom ETB kontaktiert und Karl Weiß sagte mir, dass man mit meiner Entwicklung sehr zufrieden sei und man gerne mit mir verlängern würde. Ich fühle mich sehr wohl beim ETB, möchte weitere Schritte mit dem Verein gehen und mich hier weiterentwickeln. In der nächsten Saison möchte ich mit unserer Mannschaft oben angreifen. Das ist auch das Ziel des Vereins. Mein Zukunftswunsch ist, dass wir erfolgreicher als diese Spielzeit sind und nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielen.“