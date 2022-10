Beim FC Bücerich bringt Phil Kathöfer viele Dinge in Bewegung. – Foto: Michael Zöllner

Phil Kathöfer ist ein „Fußballheld“ Der Jugendleiter und Trainer beim FC Büderich 02 wurde für sein großes soziales Engagement vom Fußballkreis Düsseldorf ausgezeichnet. Jetzt nahm der 24-Jährige an einer Bildungsreise des DFB nach Spanien teil.

Jeder Verein, der so einen engagierten Ehrenamtler in seinen Reihen hat, kann sich glücklich schätzen. Phil Kathöfer unterstützt bereits seit 2019 den Vorstand des FC Büderich 02. Seit vergangenem Jahr ist er als Jugendleiter für die 28 Nachwuchsteams des Clubs verantwortlich, von denen er darüber hinaus zwei, die C2- und die G1-Junioren, selbst als Trainer betreut. „Ich liebe einfach den Fußball und möchte so vielen Kinder wie es geht das Spielen ermöglichen“, sagt der 24-Jährige, dem im Frühjahr eine ganz besondere Ehre zuteilwurde.

Kathöfer wurde vom Fußballkreis Düsseldorf für sein großes ehrenamtliches Engagement als „Fußballheld“ ausgezeichnet. Mit der Aktion „Fußballhelden” würdigt der DFB deutschlandweit außerordentliches, soziales Engagement junger Erwachsener in den Fußballvereinen. „Dass jemand in dem jungen Alter so viel Zeit und Hingabe für einen Verein aufbringt, ist außergewöhnlich. Daher hat sich Phil diese Belohnung absolut verdient“, sagt der FCB-Vorsitzende Benedikt Niesen, der seinen Vorstandskollegen damals selbst für die Wahl vorgeschlagen hatte. Kathöfer bekam nicht nur eine Urkunde überreicht. Gemeinsam mit knapp 200 weiteren ausgezeichneten Frauen und Männern im Alter von 18 bis 30 Jahren begab er sich jetzt auf eine einwöchige Bildungsreise nach Spanien. Begleitet wurden die „Fußballhelden“ von zahlreichen Referenten und Funktionären des DFB sowie Ex-Weltmeisterin Ariane Hingst oder DFB-Schiedsrichter Robert Schröder. Kathöfer nahm vor den Toren Barcelonas an verschiedenen Vorträgen Workshops, Redebeiträgen und praktischen Einheiten teil und tauschte sich darüber hinaus intensiv mit den übrigen „Fußballhelden“ aus. „Ich habe neue Freundschaften geschlossen, dazu viele Erfahrungen gesammelt und interessanten Input bekommen, den ich jetzt auch in unseren Verein einfließen kann“, sagt Kathöfer. Dinge vorantreiben