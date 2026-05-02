Phil Harres schießt Holstein gegen Braunschweig zum Klassenerhalt von Liridon Imeri · Heute, 21:28 Uhr · 0 Leser

Matchwinner Phil Harres (Holstein Kiel) in Feierlaune nach seinem 2-0 auf dem Weg zum Vorbereiter Alexander Bernhardsson. – Foto: Ismail Yesilyurt

Holstein Kiel hat sich mit einem souveränen 2:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig den Klassenerhalt gesichert. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie zeigte sich Kiel vor dem Tor deutlich effizienter und nutzte die wenigen klaren Chancen eiskalt aus.

Ausgeglichene Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten Die Partie begann schwungvoll: Braunschweig setzte früh offensive Akzente und hätte bereits nach wenigen Sekunden in Führung gehen können, doch Kiels Keeper Weiner parierte stark. Auch im weiteren Verlauf blieb das Spiel offen – Braunschweig überzeugte mit aggressivem Pressing, während Kiel versuchte, kontrolliert aufzubauen.

Trikottest gelungen - Marko Ivezic (Holstein Kiel) gegen Robin Heußner (Eintr. Braunschweig), der aber auch vorher seine Hand im Spiel hatte. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die größte Chance der Gäste in der ersten Halbzeit hatte Gomez, dessen sehenswerter Distanzschuss nur an die Latte klatschte. Auf der anderen Seite näherte sich Kiel zunehmend gefährlich dem gegnerischen Tor an.

Harres bringt Kiel auf Kurs In der 31. Minute war es dann soweit: Nach einer starken Kombination über mehrere Stationen landete der Ball bei Phil Harres, der aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung einschob. Das Tor fiel in einer Phase, in der das Spiel etwas ruhiger geworden war – umso effizienter nutzten die Gastgeber ihre Gelegenheit. Bis zur Halbzeit blieb Kiel die leicht bessere Mannschaft, ohne jedoch klar zu dominieren.

Echte Freude und schöner Jubel der Holstein-Fans nach dem 1-0. – Foto: Ismail Yesilyurt

Braunschweig bemüht, aber ohne Durchschlagskraft Nach dem Seitenwechsel übernahm Braunschweig zunehmend die Kontrolle und hatte mehr Ballbesitz. Doch trotz optischer Überlegenheit fehlte es an klaren Torchancen. Kopfbälle gingen vorbei, Distanzschüsse waren zu ungenau – wirklich gefährlich wurde es für Kiel selten. Die Defensive der Gastgeber stand stabil und ließ kaum zwingende Aktionen zu. Gleichzeitig blieb Kiel bei Kontern stets gefährlich. Entscheidung in der Schlussphase In der 87. Minute sorgte erneut Harres für die Entscheidung: Nach einem schnellen Umschaltmoment und einer präzisen Vorlage musste er den Ball nur noch einschieben – das 2:0 und die endgültige Entscheidung. In der Nachspielzeit hätte Braunschweig beinahe noch ein kurioses Eigentor erzwungen, doch der Ball ging knapp am Pfosten vorbei.

Punktemäßig gab es von Holstein Kiel keine Unterstützung für die Braunschweiger. Hier hilft David Zec Braunschweigs Jovan Mijatovic auf die Beine. – Foto: Ismail Yesilyurt