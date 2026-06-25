Phil Gysbers wechselt zum BV Garrel!

– Foto: Andre Klattenhoff

Der Vizemeister der abgelaufenen Saison konnte einen weiteren Neuzugang via Instagram vorstellen. Phil Gysbers wird zum BV Garrel wechseln und die Offensive des Landesligisten unterstützen.

Der 23-Jährige spielte bis zur U16 beim SV Meppen, ehe es weiter ins NLZ des 1. FC Magdeburg ging. In Sachsen-Anhalt spielte Gysbers 21 Mal in der U19-Bundesliga und erzielte dabei sechs Tore.

Seine ersten Schritte im Seniorenfussball ging der Offensivmann dann vor den Toren Bremens bei Atlas Delmenhorst, wo er 17 Mal in der Regionalliga auflief (1 Tor) und 26 Mal in der Oberliga spielte. Dabei gelangen ihm sieben Tore und vier Assists.

2024/25 ging es dann zurück zu seinem Jugendverein SV Meppen II, wo er jedoch nur vier Kurzeinsätze machte.

Nun will Gysbers wieder neu angreifen und das beim BV Garrel.