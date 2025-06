Phil Fockers kehrt nach Salzbergen zurück

Der SV Alemannia Salzbergen kann zur kommenden Saison einen Rückkehrer mit Stallgeruch begrüßen: Phil Fockers wird den Kader des Bezirksligisten verstärken. Der 21-Jährige, derzeit noch in Diensten des Westfalenligisten SV Mesum, kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück – und bringt Erfahrung, Talent und eine besondere Verbundenheit zum Verein mit.

„Nach monatelanger Suche mit etlichen Telefonaten und diversen Begleitumständen, hat sich nun letztlich doch noch eine Tür geöffnet, über die wir sehr sehr froh sind“, sagt Thomas Schulten, sportlicher Leiter des SVA. Fockers sei ein „Salzbergener Jung“, der künftig wieder das Trikot seines Heimatvereins tragen werde. Die Personalie kommt zur rechten Zeit – in einer Saison, in der die Alemannia mit 36 Punkten auf Rang neun der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 3 abschloss.

Fockers bringt höherklassige Erfahrung mit. In der Jugend wechselte er vom SVA zum FCE Rheine, wo er alle Altersklassen bis zur A-Jugend durchlief. Danach war er für die erste und zweite Mannschaft des FCE im Seniorenbereich aktiv, bevor er vor zwei Jahren zum SV Mesum in die Westfalenliga wechselte. Dort absolvierte er in der aktuellen Spielzeit neun Partien als Stammtorwart.