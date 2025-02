„Phasenweise richtig zur Sache gegangen“ – Pipinsried unterliegt Türkgücü deutlich

Stefan Ilic (schwarzes Trikot), Spieler des FC Pipinsried, im Zweikampf mit Ünal Tosun (Türkgücü Müünchen). – Foto: Bruno Haelke

Der FC Pipinsried schließt die Vorbereitung mit einer klaren Niederlage gegen den Regionalligisten Türkgücü München ab.

Ex-Pipinsrieder Tosun und Hutterer stechen heraus Wenn die Generalprobe in die Hose geht, dann klappt‘s mit der Premiere erst so richtig, heißt es. Nun, die Generalprobe ist voll in die Hose gegangen. Gegen eine defensivstarke Türkgücü-Mannschaft hatten die Pipinsrieder nur in den ersten 15 Minuten die Partie im Griff. Ansonsten scheiterte das Team von FC-Trainer Sepp Steinberger immer wieder an der gut organisierten Defensive des Gegners. Mit den beiden Ex-Pipinsriedern Ünal Tosun und Mike Hutterer hatte Türkgücü die beiden überragenden Spieler in seinen Reihen. Die beiden Routiniers ließen nicht anbrennen und waren für jeden initiierten Angriff verantwortlich.