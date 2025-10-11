Phase zwei in Geretsried – TuS-Coach freut sich auf Kirchanschöring

Geretsried – Nach dem trüben September (mit drei Niederlagen aus vier Spielen) hoffen die Bayernliga-Fußballer des TuS Geretsried auf einen goldenen Oktober. Grund für die Zuversicht liefert dem Aufsteiger die Tatsache, dass zum Heimspiel am Sonntag (!) um 14 Uhr gegen den SV Kirchanschöring fünf zuletzt schmerzlich vermisste Akteure in den Kader zurückkehren.

Sebastian Rosina hat seine Sperre von zwei Spielen abgesessen, die er sich mit einer roten Karte in der Nachspielzeit bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Deisenhofen eingehandelt hatte. Dazu gesellen sich Robin Renger, der im September aus beruflichen Gründen nicht dabei sein konnte, sowie Adrian Hofherr und Tyrone Prepeluh, die ihre Verletzungen auskuriert haben. Fünfter im Bunde ist Srdan Ivkovic, der schon gegen Erlbach 30 Minuten mitwirken durfte und laut Trainer Daniel Dittmann wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist.

Der TuS-Torjäger darf ebenso wie Rosina, der während seiner Sperre voll mittrainieren konnte, mit einem Einsatz in der ersten Elf rechnen. Weitere Details zur Aufstellung wollte der TuS-Coach vor dem Abschlusstraining am Freitagabend noch nicht bekannt geben. „Aber es ist natürlich gut, dass wir personell wieder gut bestückt sind und in dieser Woche eine volle Trainingsgruppe hatten“, freut sich Daniel Dittmann, dass sich die Mannschaft nicht mehr – fast – von allein aufstellt und der Konkurrenzkampf angeheizt wird.

„Die fünf haben uns schon gefehlt, die bringen viel frische Energie“, gesteht der Coach, der nicht nur wegen des Qualitätsschubs im Kader „Phase 2“ nach dem Aufstieg in die Bayernliga einläutet. Will heißen, die Eingewöhnungszeit ist vorbei, jetzt heißt es noch mehr, sich im Wettbewerb zu behaupten, in der Liga zu stabilisieren.

Top-Team in der Krise

Und diesbezüglich bekommt es der Liga-Neuling nach seinem spielfreien Wochenende gegen den SV Kirchanschöring wieder mit einem gestandenen Bayernligisten zu tun, der in den vergangenen Jahren überwiegend in der oberen Tabellenhälfte zu finden war. Allerdings zeigt dessen Leistungskurve heuer einen ähnlichen Verlauf wie die der Gastgeber:

Nach starkem Saisonbeginn, der mit zwei Remis und vier Siegen aus den ersten Spielen bis auf Platz eins führte, konnte das Team von Thomas Leberfinger von den letzten fünf Spielen keines mehr gewinnen und leistete sich dabei eine 0:1-Niederlage bei Schlusslicht Hauzenberg. Zwar hat sich der SV damit vorerst aus der Spitzengruppe der Liga verabschiedet. Doch der TuS tut gut daran, daraus keine falschen Schlüsse zu ziehen, den vergangene Woche trotzte Kirchanschöring dem Tabellenführer 1860 München II daheim ein 2:2-Unentschieden ab.

So sieht Daniel Dittmann, der sein Team nach dem spielfreien Wochenende gut erholt weiß, eine weitere Parallele vor dem Anpfiff. „Sie wollen nach fünf sieglosen Spielen natürlich wieder in die Spur kommen“, so der Coach. Genauso wie die Gastgeber, die mit einem Sieg in die nächste Phase starten wollen.